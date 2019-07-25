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По всей Москве проходят пикеты в поддержку кандидатов в Мосгордуму

  • 25.07.2019, 22:03
Активист Сергей Фомин. Фото: Дарья Барулина

Пикеты проходят возле 28 станций московского метро.

В Москве возле 28 станций метро начались одиночные пикеты в поддержку независимых кандидатов на выборы в депутаты Мосгордумы. Об этом "Новой газете" сообщил волонтёр кандидата Любови Соболь Алексей Миняйло.

На участие в акции записаны 233 человека, организаторы ожидают ещё большего количества протестующих. Пикеты направлены на информирование жителей города о несогласованном митинге 27 июля. Активисты планируют его провести при окончательном отказе в регистрации независимым кандидатам.

"Сегодня мы информируем москвичей об акции 27 июля, но ни в коем случае не призываем к участию в ней", – подчеркнул Миняйло.


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