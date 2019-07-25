«Беллегпром» попросил запретить продажу товаров секонд-хенд через интернет 25.07.2019, 22:11

Белорусы направили жалобы в МАРТ.

Государственный концерн "Беллегпром" обратился в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с просьбой запретить продажу товаров секонд-хенд через интернет. Однако ведомство не поддержало эту идею. Об этом рассказал первый заместитель МАРТ Артур Карпович в пресс-центре БелТА.

МАРТ вынес предложение на общественное обсуждение и получил множество жалоб от людей, которые пользуются этой услугой. "На стадии общественного обсуждения мы эту мысль по запрету реализации товаров типа секонд-хенда через интернет-торговлю сняли", — пояснил чиновник. По его мнению, каждый сам должен решать, что он покупает. Карпович назвал неэтичным запрещать продажу дешевых товаров, пока у населения нет высокого достатка.

Вместе с тем МАРТ отслеживает качество этих товаров. "Мы постоянно их мониторим вместе с Госстандартом, Минздравом, Министерством внутренних дел, которое отслеживает регистрацию этих продавцов. В случае выявления нарушений, отсутствия сертификатов на товары выдаются предписания о запрете их реализации в упомянутом магазине", — подчеркнул замминистра.