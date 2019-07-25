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Белорус стал призером конкурса iPhone Photography Awards

  • 25.07.2019, 22:15

Минчанин занял третье место на международном конкурсе мобильной фотографии.

Глеб Дроздов из Минска занял третье место в категории Lifestyle международного конкурса мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2019. Снимок, который он представил на суд жюри, снят на iPhone X и называется «В память о нем», передает belmir.by.

Фото: Глеб Дроздов

«Это бывшая комната моего деда в доме дедушки и бабушки в Бобруйске, – говорится в пояснении к фото. – Сейчас его уже нет в живых, и бабушка оформила ее в память о нем в типичном старом советском деревенском стиле. После Второй мировой, когда она была ребенком в бедной сельской местности, такой стиль считался шиком и великолепием. Сейчас в наших домах уже нет таких интерьеров, Поэтому комната – своего рода музей того времени, с покрывалами на подушках и множеством ковров (в том числе на стенах), строгая, аккуратная и чистая».

О себе Глеб написал, что является инстаблогером и фотографом-любителем из Минска, Беларусь. «Люблю показывать нашу постсоветскую реальность в ее самых лучших проявлениях. В своем блоге рассказываю о своей жизни здесь с помощью текста и фотографий», – рассказал он.

Как сказано на сайте конкурса iPhone Photography Awards, участие в нем могут принимать фото, сделанные при помощи iPhone или iPad и никогда ранее не публиковавшиеся. Исключение – посты в соцсетях. При этом нельзя использовать Photoshop и другие программы по обработке изображений. Разрешены лишь приложения для iPhone и iPad.

Сообщается, что в нынешнем году конкурс проводился в 12-й раз. В нем приняли участие тысячи снимков, присланных фотографами из более чем 140 стран мира. Гран-при взяла Габриелла Чильяно из Италии, первое, второе и третье места – Дього Лаге из Португалии, Юлия Ибраева из России и Пен Хао из Китая. Призовые места в 18 категориях присуждены авторам снимков из Австралии, Бахрейна, Бразилии, Канады, ЮАР, Перу, Японии, Великобритании, США и других стран.


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