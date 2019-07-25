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75% россиян не хватает денег до следующей зарплаты

  • 25.07.2019, 22:17

У россиян продолжают падать доходы.

Три четверти россиян ежемесячно испытывают нехватку денег до следующей зарплаты. Таковы результаты исследования сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", передает svoboda.org.

При этом сорока процентам опрошенных не хватает до зарплаты около 10 тысяч рублей.

Лишь у семи процентов респондентов при начислении ежемесячной зарплаты остается часть от средств, полученных в предыдущем месяце.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что реальные доходы россиян за вычетом обязательных платежей снизились в первом полугодии этого года на 1,3%. В свою очередь, по данным Центробанка, в январе задолженность физических лиц перед банковскими организациями составила более 15 триллионов рублей – это почти половина объёма золотовалютных резервов России.

Ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин отметил, что "бедность в России стала позором", и если её уровень будет расти, то нельзя исключать возникновения в стране революционной ситуации.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что число россиян, у которых упали доходы, "слегка подросло в связи с внешнеэкономической конъюнктурой и рядом процессов, которые происходят в экономике России", но это не означает роста бедности.


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