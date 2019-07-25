Юнкер отказал Джонсону в пересмотре условий Brexit 1 25.07.2019, 22:27

Жан-Клод Юнкер

В ЕС считают нынешнее соглашение наилучшим.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в возобновлении переговоров об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя европейского политика Мину Андрееву.

В телефонном разговоре с британским премьером Юнкер назвал нынешний вариант договора «лучшим и единственно возможным». При этом он заявил, что ЕС готов проанализировать предложения Джонсона на предмет их соответствия существующему соглашению.

Ранее британский премьер, который является ярым сторонником Brexit, критиковал соглашение, которое Тереза Мэй заключила с Евросоюзом, но которое не поддержал британский парламент.

В свою очередь Мишель Барнье, который в ЕС отвечал за переговоры с Лондоном, заявил, что жесткая риторика Джонсона в отношении Брюсселя объяснялась желанием британского премьера внести раскол в единую позицию Евросоюза

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания в любом случае покинет ЕС 31 октября. При этом он заявил, что выступает против «антидемократического соглашения», которое приведет к усилению границы с Ирландской республикой.