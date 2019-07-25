«Теплицы попробивало как пулями» 1 25.07.2019, 22:35

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В Будславе выпал невиданный град.

Пока в Минске гремел гром и капал средней умеренности дождь, в Будславе происходило страшное: погода до того разбушевалась, что не только пролила на головы жителей агрогородка литры воды, но и засыпала градом размером с перепелиное яйцо. Града выпало столько, что на траве образовались «сугробы». О ЧП в Viber редакции onliner.by сообщил пользователь под ником Князь Милославский.

— В Будславе сегодня был ужас. Град был такой, что карбонат в теплицах попробивало как пулями. Яблони остались без листьев, многие заборы лежат, — сообщил молодой человек и в доказательство своих слов прислал видеозапись.

«Просто жесть, что сегодня было в д. Будслав Мядельского района. Град просто уничтожил огороды…», — сообщает molodechnoonline.