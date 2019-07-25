закрыть
25 июля 2019, четверг, 23:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Теплицы попробивало как пулями»

1
  • 25.07.2019, 22:35
  • 1,755

В Будславе выпал невиданный град.

Пока в Минске гремел гром и капал средней умеренности дождь, в Будславе происходило страшное: погода до того разбушевалась, что не только пролила на головы жителей агрогородка литры воды, но и засыпала градом размером с перепелиное яйцо. Града выпало столько, что на траве образовались «сугробы». О ЧП в Viber редакции onliner.by сообщил пользователь под ником Князь Милославский.

— В Будславе сегодня был ужас. Град был такой, что карбонат в теплицах попробивало как пулями. Яблони остались без листьев, многие заборы лежат, — сообщил молодой человек и в доказательство своих слов прислал видеозапись.

«Просто жесть, что сегодня было в д. Будслав Мядельского района. Град просто уничтожил огороды…», — сообщает molodechnoonline.

Фото: tut.by

популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев