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Россия снова во мгле

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  • Игорь Яковенко
  • 25.07.2019, 22:43
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Игорь Яковенко

В данный момент в сибирском дыму и московском маразме рождается некоторое российское будущее.

В следующем, 2020 году будет столетний юбилей книги Герберта Уэллса "Россия во мгле". Английский писатель настолько хорошо относился к России, что, когда вернулся в Британию в 1914 году после первого посещения России, предложил сделать русский язык обязательным для изучения в английских школах. После визита в Советскую Россию в 1920 году и общения с Лениным про свои идеи, чтобы английские школьники учили русский язык, великий фантаст уже не вспоминал…

Автору фантастического романа "Машина времени" было сложно представить, что его антиутопия воплотится в жизнь не через несколько сотен тысяч лет, как в романе, а намного быстрее. Правда, российские морлоки, в отличие от уэллсовских, живут не под землей, света не боятся, хотя свою страну периодически погружают во мглу. Сегодня в России вся Сибирь вплоть до Урала задыхается от дыма пожаров, которые охватили лесные массивы площадью 2 млн. га. Тушить их власти не собираются, поскольку, видимо, считают, что это не их обязанность.

Если в случае сибирских пожаров власть можно упрекнуть в бездействии, то политический пожар в Москве – это событие абсолютно рукотворное, сотворенное умелыми ручками столичных и федеральных властей. Которые сначала настолько топорно забраковали собранные независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы подписи, что этот беспредел в летней сонной Москве вывел на улицу 22,5 тысяч человек. Затем глава Центризбиркома Элла Памфилова во время встречи с недопущенными до выборов кандидатами была вынуждена обещать, что ее сотрудники лично разберутся с каждой подписью и восстановят законность.

После чего Кремль вспомнил, что либерализм умер и прекратил заниматься глупостями.

В результате произошли следующие события. Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Одновременно полиция пришла с обыском к незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову, которые вместе с Навальным призывали выходить на акцию протеста. Принято решение запугать граждан карами за выход на несогласованную акцию. В среду 24.07.2019 стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по "экзотической" статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) по факту "заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома" (МГИК). Ивана Жданова отвезли на ночной допрос, а Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь и Геннадия Гудкова вызвали на допрос утром. Несколько активистов арестованы за призывы в социальных сетях: "Вернем себе право на выборы!".

Абсурд ситуации в том, что избирательные права москвичей действительно грубо нарушены. Так что повод для возбуждения уголовного дела по статье 141 УК РФ у Следственного комитета явно имеется, но обвиняемыми по этому делу должны быть члены столичных избиркомов и те жулики, которых они привлекли в качестве "экспертов". Довольно трудно объяснить, каким образом могли нарушить права избирателей люди, собравшиеся на митинг в защиту избирательных прав, а также, как могут помешать работе избирательных комиссий участники акции перед закрытой дверью избиркома в выходной день, когда все члены избиркома отдыхают на дачах.

В данный момент в этом сибирском дыму и столичном маразме рождается некоторое российское будущее. А точнее то, что будет через какое-то время на той территории, которая сейчас называется "Российская Федерация". Очертания этого будущего проявятся, скорее всего, не в этом году. Наверняка эти очертания очень не понравятся нынешним российским властителям и вполне вероятно, что они не понравятся тем лидерам и участникам протеста, которые это будущее сегодня пытаются приблизить и рисуют исключительно светлыми красками. Но то, что происходит сегодня в задымленной России, это важно и интересно людям, которым небезразлично будущее этой страны. И совершенно неинтересно федеральным СМИ, внимание которых приковано исключительно к Украине, а самые важные российские сюжеты остаются за пределами новостной ленты.

В Украине, действительно, сейчас все интересно, поскольку страна вступила в новую политическую реальность. Но для российских федеральных каналов ничего не изменилось. В программе "60 минут" от 24.07.2019 показывали Дмитрия Яроша, который рассказывал, что Украина обязательно вернет себе Крым и Донбасс (что правда), а также Кубань и Воронеж (что теоретически возможно после очередного распада Российской империи, но совершенно не обязательно).

Дмитрием Анатольевичем Ярошем и его ужасной визиткой федеральные телеканалы пугают российских детей и взрослых, начиная с 2013 года. После того, как Дмитрий Анатольевич получил на президентских выборах в 2014 году 0,7% голосов, российское телевидение попыталось найти другое пугало. Но быстро сообразило, что "старый друг лучше новых двух" и вернулось к Ярошу. В последних президентских выборах в Украине Дмитрий Ярош не участвовал, и в данный момент не является депутатом Верховной Рады, а в последнее время не имеет никакого отношения к еще одной страшилке для россиян: к "Правому сектору".

Судя по всему в российских ток-шоу, производящих ненависть, наблюдается кризис жанра. Невозможно поверить, что в такой большой стране, как Украина, нельзя найти кого-то, кто мог бы лучше сыграть роль пугала для россиян, чем Дмитрий Ярош со своей зазубренной визиткой со следами запекшейся крови русских людей…

Вот в Великобритании такое пугало для России найдено. Им стал новый премьер Борис Джонсон, которым пугали россиян в той же программе "60 минут". Скабеева приводила всякие антироссийские высказывания Джонсона и долго показывала, как этот ужасный Джонсон, стремясь унизить Россию, ездит на работу на велосипеде, прыгает с парашютом и устраивает прочие бесчинства. А глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев объяснил россиянам, что этот Джонсон стал премьером Великобритании крайне неправильным, недемократичным, прямо скажем, просто безобразным способом.

"Новым премьер-министром страны сегодня становится человек, получивший в результате соответствующих выборных процедур 92 153 голосов против 46 656 у соперника", - ужасается Косачев. И продолжает пугать россиян кошмарами Великобритании: "У страны будут новая политика и новое правительство. Без всенародных демократических выборов. Просто так".

Тут важно отметить два обстоятельства. Первое: сам Константин Косачев оказался в верхней палате российского парламента в 2014 году по воле единственного избирателя - тогдашнего главы Чувашии. А сейчас его полномочия как законодателя подтвердил также единственный избиратель - глава республики Мари Эл Александр Евстафьев. Впрочем, даже это не главное. Существеннее то, что россиян пугают ужасами украинского рационализма и гримасами британской демократии в тот момент, когда в столице России происходит окончательный сброс демократических декораций и идет вполне реальный террор против оппозиции.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru


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