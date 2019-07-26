Доклад Сената США: Россия активно вмешивалась в выборы 2016 года 1 26.07.2019, 7:39

Фото: UpstateNYer

Кремль продолжает свою подрывную деятельность.

В четверг Комитет Сената США по разведке обнародовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году.

В доклад Сената, также как и в отчете Роберта Мюллера, возглавлявшего расследование российского вмешательства в американские выборы делается вывод о том, что вмешательство России во внутриполитические процессы США в 2016 году не является изолированным явлением и что Кремль продолжает свою подрывную деятельность в настоящее время ориентируясь на президентские выборы 2020 года, сообщает Радио Свобода.

В сенатском докладе сконцентрировано внимание на усилиях Москвы по взлому компьютерных систем Демократической партии, кампании по дезинформации в социальных сетях с тем, чтобы посеять раздор среди американских избирателей, а также на анализе безопасности компьютерной инфраструктуры избирательной системы на уровне штатов.

Сенатский комитет и Министерство внутренней безопасности пришли к выводу, что российские хакеры проникли в избирательные системы 21 штата однако они подчеркивают, что не обнаружены доказательства манипулирования результатами выборов в этих штатах.

В докладе отмечается, что Москва воспользовалась неподготовленностью соответствующих служб на уровне штатов отразить проникновение со стороны враждебно настроенного государства. Спецслужбам США рекомендуется уделять особое внимание за отслеживаем потенциальных кибератак, а министерство внутренней безопасности должно обеспечить надежные постоянные контакты связи между структурами федерального правительства и штатов.

Среди рекомендаций также замена технически устаревших систем голосования во многих штатах, которые более уязвимы для кибератак.

Эти предложения однако не нашли полной поддержки в Конгрессе, отчасти и потому, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл считает, что на обеспечение безопасности выборов уже выделено достаточно средств, и что многие предложения, по его словам, являются перестраховочными и ненужными. Макконнелл подчеркивает, что предложения, содержащиеся в докладе, могут представлять собой вмешательство федеральной власти в область деятельности, которая является прерогативой местных властей, например, организация выборов.

Среди других рекомендаций Комитета по разведке – дополнительное финансирование мер безопасности если выделенных на это 380 миллионов долларов окажется недостаточно, а также ответные действия на попытки вмешательства, первым из которых должно быть предупреждение в адрес тех, кто пытается вмешаться, что за такие действия последуют ответные меры.

В доклад Сената, также как и в отчете Роберта Мюллера, возглавлявшего расследование российского вмешательства в американские выборы делается вывод о том, что вмешательство России во внутриполитические процессы США в 2016 году не является изолированным явлением и что Кремль продолжает свою подрывную деятельность в настоящее время ориентируясь на президентские выборы 2020 года.

В сенатском докладе сконцентрировано внимание на усилиях Москвы по взлому компьютерных систем Демократической партии, кампании по дезинформации в социальных сетях с тем, чтобы посеять раздор среди американских избирателей, а также на анализе безопасности компьютерной инфраструктуры избирательной системы на уровне штатов.

Сенатский комитет и Министерство внутренней безопасности пришли к выводу, что российские хакеры проникли в избирательные системы 21 штата однако они подчеркивают, что не обнаружены доказательства манипулирования результатами выборов в этих штатах.

В докладе отмечается, что Москва воспользовалась неподготовленностью соответствующих служб на уровне штатов отразить проникновение со стороны враждебно настроенного государства. Спецслужбам США рекомендуется уделять особое внимание за отслеживаем потенциальных кибератак, а министерство внутренней безопасности должно обеспечить надежные постоянные контакты связи между структурами федерального правительства и штатов.

Среди рекомендаций также замена технически устаревших систем голосования во многих штатах, которые более уязвимы для кибератак.

Эти предложения однако не нашли полной поддержки в Конгрессе, отчасти и потому, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл считает, что на обеспечение безопасности выборов уже выделено достаточно средств, и что многие предложения, по его словам, являются перестраховочными и ненужными. Макконнелл подчеркивает, что предложения, содержащиеся в докладе, могут представлять собой вмешательство федеральной власти в область деятельности, которая является прерогативой местных властей, например, организация выборов.

Среди других рекомендаций Комитета по разведке – дополнительное финансирование мер безопасности если выделенных на это 380 миллионов долларов окажется недостаточно, а также ответные действия на попытки вмешательства, первым из которых должно быть предупреждение в адрес тех, кто пытается вмешаться, что за такие действия последуют ответные меры.