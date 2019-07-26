Новое происшествие в армии 4 26.07.2019, 7:46

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Иллюстрационное фото

В Гродно могут посадить солдата, который перерезал себе вены.

Рядовой разведывательного батальона Андрей Щербаков нанес себе телесные повреждения, перерезав вены. Инцидент произошел 23 июля в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде в Гродно.

«Кровь заметили коллеги. Парня спасли», – сообщает телеграмм-канал NEXTA.

Пострадавшего призвали только в мае 2019 года.

Пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров подтвердил радио «Свобода» факт происшествия, но опроверг попытку самоубийства.

«Это не является покушением на самоубийство, так как человек, который совершал эти действия, знал о безопасности действий, которые он делал», – сказал он.

По словам пресс-секретаря, ранее парень неоднократно говорил о суицидальных намерениях. Но в этот раз имели место «именно демонстрационно-постановочные действия».

Если подтвердится, что попытки суицида не было, солдату может грозить уголовное дело. Часть 1 статьи 447 УК предусматривает до семи лет лишения свободы.