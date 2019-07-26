Лукашенко летал над чернобыльской зоной на новом вертолете за $14 миллионов 12 26.07.2019, 7:54

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Фото: Дмитрий Молокович

Итальянскую винтокрылую машину в VIP-компоновке купил диктатору российский миллиардер Гуцериев.

Итальянский вертолет AgustaWestland AW139 стоимостью 14 миллионов долларов прилетел в Минск в феврале. Как удалось узнать kp.by, перед посадкой в национальном аэропорту «Минск» он сделал несколько эффектных кругов над резиденцией Лукашенко в Острошицком Городке.

Окраска и бортовые номера вертолета однозначно дали понять, что вертолетом будет пользоваться Александр Лукашенко. А потом выяснилось, что вертолет купил российский миллиардер Михаил Гуцериев. Бизнесмен строит в Беларуси огромный горнодобывающий комбинат за 2 миллиарда долларов, и уже давно общается и даже дружит с Александром Лукашенко. Формально новый вертолет – как все другие президентские борта – числится на авиакомпании «Белавиа».

Пилоты авиакомпании несколько месяцев тренировались летать на новом вертолете, «наворачивая круги» по многу раз. И 25 июля, спустя пять месяцев после появления вертолета в Беларуси, Лукашенко совершил первый публичный вылет но новом AgustaWestland. Кадры из салона показали по государственным телеканалам. Виден кожаный салон светлого цвета и золотистые гербы на подголовниках.

- После посещения Ветки глава государства ход уборочной осмотрел с воздуха, - сообщила пресс-служба диктатора. - Его вертолет пролетел над чернобыльскими районами, состояние дел было видно как на ладони. Далее маршрут пролегал по восточным районам страны, вплоть до Витебской области.

Перемещение вертолета засекретили – он не отображается в сервисах, позволяющих отслеживать перемещение гражданских самолетов и вертолетов.

Это уже не первое обновление техники, которую использует Лукашенко. Недавно автопарк диктатора пополнил и новый лимузин. Минимальная цена бронированного Mercedes-Maybach Pullman Guard – 1,4 миллиона евро, а верхней планки попросту нет.