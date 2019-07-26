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Избран новый директор МАГАТЭ

  • 26.07.2019, 7:58
Корнел Феруцэ

Организацию возглавил представитель Румынии.

Представитель Румынии Корнел Феруцэ был избран исполняющим обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«После недавней смерти генерального директора Юкии Амано, с целью обеспечения надлежащего и бесперебойного функционирования агентства, Совет управляющих решил назначить Корнела Феруцэ исполняющим обязанности генерального директора до тех пор, пока гендиректор не вступит в должность», — сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.

Напомним, 22 июля умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.


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