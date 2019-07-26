Белорусские предприятия должны по кредитам и займам более 75 миллиардов рублей 4 26.07.2019, 8:12

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Каким образом и где образовались огромные долги?

По данным Белстата, задолженность крупных и средних предприятий по кредитам и займам на 1 июня 2019-го составила 75,3 млрд BYN. С начала текущего года долги выросли на 1,2%, за скользящий год (12 месяцев) — на 9,4%.

В территориальном разрезе крупнейшие долги накопили предприятия Минска — 17,5 млрд BYN (минус 1,9% к 1 января). За столичными компаниями следовали юрлица из Гродненской — 15 млрд BYN (+1,6%), Гомельской — 13,8 млрд BYN (+0,3%), Минской — 11,5 млрд BYN (+8,8%), Могилевской — 6,9 млрд BYN (минус 0,2%), Витебской — 6,4 млрд BYN (+1,6%) и Брестской — 4,1 млрд BYN (минус 1,8%) областей, пишут banki24.by.

Первое место организаций Минской области по темпам роста связано с долгами предприятий пищепрома. Скачок задолженности состоялся в марте 2019 года. В основных видах деятельности картина по кредитам и займам была следующей.

На 1 июня долги предприятий обрабатывающей промышленности превысили 38,5 млрд BYN (+1,9% к началу года).

Главными должниками внутри промышленности являлись пищепром — 9,383 млрд BYN (+6,3%), деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность — 7,160 млрд BYN (минус 2,8%), машиностроение — 4,042 млрд BYN (+0,4%), производители неметаллических минеральных продуктов — 3,784 млрд BYN (минус 5,3%), металлургия — 3,252 млрд BYN (минус 2,2%).

На кредитные деньги ведут модернизацию предприятия нефтепереработки. К 1 июня их долги по кредитам и займам достигли 2,756 млрд BYN (+5,3%).

Также заметные обязательства накопили предприятия химпрома (Беларуськалий и Гродно Азот) — 2,452 млрд BYN (+14,2%), производители транспортных средств (МАЗ и БелДжи) — 2,117 млрд BYN (+4%).

Вне пределов обрабатывающей промышленности большие долги образовались в строительстве — 10,2 млрд BYN (+6,7%), сельском хозяйстве — 5,527 млрд BYN (+2,1%), энергетике — 3,191 млрд BYN (минус 7,9%), оптовой торговле — 2,819 млрд BYN (минус 4,7%), ритейле — 2,774 млрд BYN (+1,9%).

Кратный рост задолженности в 2019 году произошел у организаций сухопутного и трубопроводного транспорта — в 4,5 раза до 1,793 млрд BYN. Этот скачок по объему кредитов и займов связан с изменением основного вида деятельности крупной компании из Минска. До 2019 года данная столичная компания учитывалась как научно-техническая организация. Просрочка по кредитам и займам на 1 июня составила 2,985 млрд BYN (+3,2%).

Лидерами по объему просрочки были компании из Минской (785,9 млн BYN) и Гомельской (761,4 млн BYN) областей. Среди видов деятельности больше половины просроченных обязательств обеспечила обрабатывающая промышленность (1,518 млрд BYN). На втором месте по сумме просрочки находилось сельское хозяйство (587,4 млн BYN).