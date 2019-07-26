Российскую оппозиционерку Соболь вынесли из Мосизбиркома на диване 1 26.07.2019, 8:19

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Фото: GETTY IMAGES

Утром ее ждут на допрос.

Полиция выдворила из здания московского избиркома юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая отказывалась покинуть помещение в знак протеста против отказа в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

Как наблюдала корреспондент Би-би-си Олеся Герасименко, полицейские вынесли Соболь из здания вместе с диваном.

После этого женщину посадили в полицейскую машину и увезли в отделение. На съемке, показанной телеканалом "Дождь", слышно как Соболь спрашивает полицейских: "На каком основании вы меня задерживаете?" Власти пока не дали официального ответа на этот вопрос.

Позже ночью Соболь была отпущена из ОВД по Тверскому району с повесткой о том, что она вызвана на допрос в Следственный комитет РФ. Об этом она сама сообщила в "Твиттере". В общей сложности, Соболь провела в здании избиркома около 14 часов.

"Якобы начальник ЧОП Мосгоризбиркома написал заявление о воспрепятствовании деятельности. Хотят взять объяснение. Задерживали очень грубо, когда журналисты отошли", - рассказала Соболь о своем задержании.

После выхода из ОВД Соболь рассказала в прямом эфире в своем телеграм-канале, что к ней в отделение приезжал следователь из Следственного комитета.

"Мне дали повестку с приглашением на допрос к 11 утра. В повестке нет обоснования вызова на допрос и не указано, по какому уголовному делу меня вызывают", - сказала юрист.

Требование о восстановлении

Первоначальный отказ в регистрации связан с тем, что избирком при проверке подписей избирателей, собранных кандидатом в свою поддержку, признал существенную часть недействительной. Сама Соболь настаивает, что процесс проверки сорвался из-за намеренного выбраковывания настоящих подписей, а также из-за ошибок в документах, допущенных самими проверяющими.

В четверг рабочая группа московского избиркома отклонила апелляцию Соболь, но сама она с этим решением не согласна. "У меня есть независимая экспертиза, по которой меня прямо сейчас должны были восстановить в качестве кандидата Мосгордумы. Не считая других доказательств", - написала она у себя в "Твиттере".

Соболь требует новой встречи с главой Центризбиркома России Эллой Памфиловой и готова лично передать ей независимую почерковедческую экспертизу.

Сама Памфилова еще до того, как стало известно об отклонении апелляции Соболь, заявила, что ждет у себя в ЦИК всех кандидатов, которые получат отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму. Она пообещала, что если закон оставляет хотя бы малейшую возможность для восстановления кандидатов, ЦИК это сделает. Памфилова призвала Соболь как можно скорее передать документы в ЦИК.

Памфилова уже встречалась с кандидатами, получившими отказ в регистрации после проверки собранных в их поддержку подписей. На той встрече, которая прошла во вторник, 23 июля, глава ЦИК пообещала увольнять и распускать комиссии в случае, если будут доказаны факты нарушений.

На той же встрече кандидаты предлагали ей просто зарегистрировать их всех без перепроверки подписей - но Памфилова ответила, что законодательство ей просто не дает такой возможности. Она добавила, что ей самой не нравится законодательство, и признала, что его пора менять.

Выборы и протесты

Скандал вокруг выборов в Мосгордуму разгорелся на прошлой неделе. Московский избирком отказался зарегистрировать многих оппозиционных кандидатов, в том числе юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, директора фонда Ивана Жданова, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и главу Красносельского муниципального округа Илью Яшина.

Избиркомы забраковали часть собранных за их выдвижение подписей, заявив, что многие из них принадлежат несуществующим или уже умершим людям. Оппозиционеры брак в подписях объясняют тем, что проверяющие могли намеренно вводить данные подписавших с ошибками. Свое снятие с выборов они считают незаконным.

В знак протеста незарегистрированные кандидаты стали каждый день собираться на Трубной площади, а Любовь Соболь объявила голодовку. Протесты продолжались всю прошлую неделю, а их кульминацией стал субботний многотысячный митинг на проспекте Сахарова. На этой неделе акции продолжились.

На следующий день после встречи незарегистрированных кандидатов с Памфиловой стало известно, что Следственный комитет возбудил из-за митингов уголовное дело о воспрепятствовании работы избирательных комиссий. Подозреваемых по делу пока нет, сама статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Вечером того же дня, 24 июля, стало известно, что к нескольким оппозиционерам пришли с обысками. В их числе оказались Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Еще несколько человек, включая Соболь, получили вызов на допрос в Следственный комитет.