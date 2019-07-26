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Ученые: У нынешнего глобального потепления нет аналогов

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  • 26.07.2019, 8:24
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Исследователи выяснили, насколько правы скептики в вопросе изменения климата.

Ученые считают, что у нынешнего глобального не было аналогов в последние две тысячи лет по скорости и масштабам. Об этом гласят три исследования, обнародованных журналом Nature.

Согласно выводам специалистов, скорость глобального потепления продолжает расти и другие схожие феномены не сравнимы.

Главный аргумент упомянутых скептиков – наличие в истории человечества периодов, в ходе которых происходили нагрев или охлаждение планеты. То есть, нынешняя ситуация – лишь один из эпизодов жизни Земли, пишет lenta.ua.

Примером они приводят Малый ледниковый период, из-за которого несколько веков снижалась температура с XIV века, а также Римский климатический оптимум: мягкое потепление в Европе с 250 по 400 годы н.э.

Вышеозначенные исследования продемонстрировали, что сходство с описанными феноменами лишь поверхностно. Ученые реконструировали климат последних двух тысяч лет с помощью 700 записей о температуре – древесных колец, кораллов, озерных отложений. Авторы трех проектов посчитали, что прежде человечество не наблюдало столь масштабных и стремительных изменений.

Уточняется, что все изменения климата происходили в течение веков. Средневековый климатический оптимум (950-1250 г. н.э.) повысил температуру на Земле на 40%.

«Мы видим, что самый теплый период за последние 2 тыс. лет произошел в течение 20-го века и распространился на более чем 98% земного шара. Это является убедительным доказательство того, что антропогенное глобальное потепление не только не имеет аналогов по абсолютной температуре, но и беспрецедентно в контексте последних 2000 лет», - резюмировали эксперты.


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