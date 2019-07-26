«Слуга народа» набирает 43,16% голосов 26.07.2019, 8:37

ЦИК Украины обработал 99,94% электронных протоколов.

Согласно данным обработки Центральной избирательной комиссией Украины 99,94% электронных протоколов голосования по многомандатному общегосударственному округу, в Верховную Раду проходят партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Пропрезидентская партия "Слуга народа" набирает 43,16% (6 301 974), партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" нардепов Юрия Бойко и Вадима Рабиновича – 13,04% (1 904 850 голосов), "Батьківщина" нардепа Юлии Тимошенко – 8,18% (1 195 566), "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко – 8,10% (1 183 674), партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – 5,82% (851 191).

Остальные политсилы набирают менее 5%.

Окончательные результаты выборов ЦИК объявит после обработки всех бумажных протоколов с мокрыми печатями. Они начали поступать в комиссию 23 июля, к 25 июля ЦИК принял 116 протоколов.

21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, явка составила 49,84%.

Выборы прошли по смешанной системе: половина депутатов избирается по пропорциональному принципу, предусматривающему закрытые партийные списки и пятипроцентный проходной барьер, вторая половина – по мажоритарному. В парламент выбирают 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходили).