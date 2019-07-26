закрыть
26 июля 2019, пятница, 9:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Слуга народа» набирает 43,16% голосов

  • 26.07.2019, 8:37

ЦИК Украины обработал 99,94% электронных протоколов.

Согласно данным обработки Центральной избирательной комиссией Украины 99,94% электронных протоколов голосования по многомандатному общегосударственному округу, в Верховную Раду проходят партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Пропрезидентская партия "Слуга народа" набирает 43,16% (6 301 974), партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" нардепов Юрия Бойко и Вадима Рабиновича – 13,04% (1 904 850 голосов), "Батьківщина" нардепа Юлии Тимошенко – 8,18% (1 195 566), "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко – 8,10% (1 183 674), партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – 5,82% (851 191).

Остальные политсилы набирают менее 5%.

Окончательные результаты выборов ЦИК объявит после обработки всех бумажных протоколов с мокрыми печатями. Они начали поступать в комиссию 23 июля, к 25 июля ЦИК принял 116 протоколов. 

21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, явка составила 49,84%.

Выборы прошли по смешанной системе: половина депутатов избирается по пропорциональному принципу, предусматривающему закрытые партийные списки и пятипроцентный проходной барьер, вторая половина – по мажоритарному. В парламент выбирают 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходили). 


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев