В центре Минска «тихарь» сорвал с авто бело-красно-белый флаг и убежал 3 26.07.2019, 8:48

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Фото: facebook.com/zmicier.kaspiarovich

Пикантность ситуации в том, что этот флаг владелец авто в понедельник украл у защитников Куропат.

25 июля в районе площади Независимости сотрудники ГАИ остановили авто с бело-красно-белым флагом, торчащим из окна. Как пишет в Фейсбуке общественный активист Змитер Касперович, пока водитель находился в салоне авто ГАИ, к его автомобилю подбежал «тихарь», схватил флаг и на глазах автоинспекторов убежал.

Фото: facebook.com/zmicier.kaspiarovich

Как пишет «Солидарность», пикантность ситуации заключается в том, что этот флаг владелец авто в понедельник украл у защитников Куропат, которые ежедневно пикетируют скандальный ресторан «Поедем, поедим». Это подтверждают и сами участники куропатской вахты.