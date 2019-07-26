Единый «тыртырстан» Александр Морозов

26.07.2019, 8:56

Карикатура: DW

Вода в сообщающихся сосудах автократий Евразии уравнялась.

Какой тут смысл говорить: власть могла бы этого не делать, она вредит самой себе. Невозможно вообще исходить из воображаемой логики "инклюзивности" воображаемой власти.

На выборах 2014 года в Мосгордуму было ровно то же самое: против Янкаускаса возбудили дело, Ашуркова вызвали на допрос. Некоторая новизна заключена только в масштабе: ночью был буквально "налет" Росгвардии и Следственного комитета - сразу по более 10 адресам и сразу с изъятием техники и т.д.

Конституция попирается нагло и демонстративно. Это делают те, кто должен быть гарантами ее соблюдения: сам президент, его администрация, московская мэрия, Следственный комитет, Росгвардия, МВД. ЦИК (Памфилова) ушла в сторону. Вчера и Совет по правам человека (Федотов) при Президенте РФ совершенно опозорился: сначала заявил о встрече с кандидатами, а затем отменил ее. "Переговорщики" (Венедиктов) между общественностью и властями в очередной раз попадают в неприглядное положение, бесполезно симулировать какой-то разумный "обмен" шагами между властями и преследуемыми.

И все это происходит через месяц после того, как Россия вернулась в ПАСЕ. Это значит, что наглядно разваливается аргументация тех европейцев, которые рассчитывают на "смягчение" действий режима в обмен на диалог. А Конституционный суд РФ молчит, словно бы ничего не происходит.

Если смотреть с экспертной позиции, то тут главное удержаться от банальностей и запретить себе говорить о том, что власть "дождется народного гнева", если будет так действовать. Поскольку в реальности тут не "народный гнев", а просто повторяющееся колесо: сначала люди требуют допустить на выборы и соблюдать Конституцию, затем власти, игноририруя Конституцию, не пускают на выборы, затем акции устрашения, против этих акций устрашения кто-то выходит в защиту демократии, а затем начинаются акции устрашения уже против этих вышедших, и затем уже вопрос целиком переходит в руки адвокатов и вместо "народного гнева" растет число российских студентов в зарубежных вузах.

Кремль всякий раз показывает, что не будет "политического решения" (т.е. соблюдения Конституции), не будет даже "политтехнологического решения" ("давайте одних пустим, а других нет, и расколем" или "давайте пропустим, а потом снимем по искам конкурентов" и т.д.), а будет только "полицейское", силовое решение.

Все это было уже в Беларуси, в странах Центральной Азии, все это приняло окончательную форму и в России, - вот о чем говорят эти ночные обыски и заведение дела с кафкианской формулировкой "дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий".

Вода в "сообщающихся сосудах" автократий Евразии уравнялась. Это большая-большая Евразия и нет никакой "России", - во всяком случае в том виде, в каком ее провозглашали в 2003 году Чубайс и его сторонники. Это вовсе не "либеральная империя" и "светоч демократии" в Евразии. А это просто такой единый "тыртырстан" в политическом смысле, который будет долго себя подпитывать за счет перетекающих туда и обратно народов, которые сселяются в большие города этого "тыртырстана" - от Памира до Кенигсберга и за счет этой жизнеутверждающей мобильности поддерживают систему власти в этой "Северной Евразии".

Александр Морозов, Facebook