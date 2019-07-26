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Климкин: Заключить соглашение с Путиным по Донбассу невозможно

  • 26.07.2019, 9:15
Павел Климкин
Фото: Anadolu Agency/Getty Images

У него другой интерес.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украине нереально договориться с Россией о Донбассе, поскольку Россия использует эту территорию, чтобы в будущем федерализировать Украину.

Как информирует Лига, об этом он рассказал на встрече в Veteran Hub в Киеве.

"Я считаю, что невозможно заключить соглашение с Путиным относительно Донбасса. Это невозможно. Я говорю, что нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня, о прекращении этой горячей фазы войны, безусловно, но заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, к которой мы с вами стремимся, не существовала", - подчеркнул Климкин.

Что касается минских договоренностей, министр отметил, что вывод российских войск - это хорошая вещь. Но он знал, что договоренности не будут действовать, поскольку у обеих стран разные интересы.

"Их нельзя привести к компромиссу. Наш интерес - вернуть Донбасс, не только территорию, но и людей. И постепенно включить Донбасс в наше пространство, а путинский интерес - это сделать Донбасс контролируемой территорией", - убежден министр.


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