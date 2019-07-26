Поводные камни скандального «Закона об отсрочках» 1 Алесь Радзимич

26.07.2019, 9:22

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«Закон об одной отсрочке» вступает в силу.

По подсчетам властей, только в этом году он поможет увеличить количество бесплатной рабочей силы в армии на три тысячи человек. Такие цифры назвал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных cил Александр Шкиренко.

Подводных камней у этого закона намного больше. Споткнуться о них может почти каждый белорус призывного возраста.

Документ запрещает выезд за границу тем, кто уклоняется от призыва в лукашенковскую армию? Думаете, если вы получили приписное свидетельство и первую отсрочку, то все ок? А вот и нет.

Еще один чиновник Минобороны, консультант Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Мурашов вчера заявил, что теперь уклонистами будут считать не только тех, кто получил повестку, а и тех, кто «зная, что их должны призывать, что у них нет законных оснований для отсрочек, не проживают по месту жительства по адресу, который известен военному комиссариату, и из-за этого им не могут вручить повестку».

Под эту категорию попадает намного большее количество граждан — десятки тысяч. Никто из моих сверстников, многие из которых живут на съемных квартирах, едут в Минск или в другую страну на заработки, даже не задумывался о том, чтобы оповещать об этом майора из военкомата. Да и как это успеть делать — современная молодежь мобильна, не сидит на одном месте.

Это и раздражает власти. Мобильность, относительная независимость, стремление уйти из-под контроля государства бесит чиновников, всю жизнь просидевших на одних стульях в одном здании. Потому они и придумывают ежемесячно куда бы нас вписать, в какую-бы новую базу внести, как бы привязать к одному месту. Так удобнее ведь. Всегда знаешь где кого найти. Заставить поработать бесплатно. Оштрафовать или обложить налогом. Ограничить выезд. База данных «тунеядцев». База данных «волонтеров». База данных «уклонистов».

Свихнувшиеся бюрократы-графоманы не успокоятся, пока не перепишут всех, пока смогут контролировать каждый наш шаг, пока страна не станет казармой. Или пока их не остановят.

Алесь Радзимич, телеграм-канал «Баста»