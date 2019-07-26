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Диетолог перечислила продукты для стройности и здоровья

  • 26.07.2019, 9:40

Что стоит включить в рацион каждой женщине.

Многие худеющие сознательно избегают жиров в рационе. А зря, ведь они бывают не только вредными, но и полезными. Профессиональный диетолог Тиана Фиалкова рассказала о то, какие жирные продукты должны входить в рацион женщин для стройности и здоровья, сообщает РБК-Украина.

По словам специалиста, чем холоднее ваш климат, тем больше жиров должно быть в рационе. С достаточным количеством жиров в рационе легче избавиться от тяги к сладкому, аппетит становиться умеренным, отпадает необходимость в перекусах.

Эксперт составила список продуктов с полезными жирами в составе, который особо важен для женского гормонального фона:

Растительные масла холодного отжима (кроме подсолнечного и кукурузного).

Орехи, семена и пасты из них (без термической обработки и кроме арахиса).

Авокадо, но необязательно.

Яйца с мягким желтком.

Органическое топленое масло.

Слабосоленая рыба (сельдь матиас и дикий лосось).

Икра.

Эксперт признается, что часто сталкиваться с проблемой дефицита полезных жиров у представительниц прекрасного пола, поэтому советует включить их в ежедневный рацион.


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