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Россия превратила ОДКБ в один из своих политических инструментов

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  • 26.07.2019, 9:47

Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил представитель Украины.

Организация Договора о коллективной безопасности превратилась в политизированный инструмент для распространения региональной гегемонии РФ и не может выполнять функции поддержания мира.

Об этом Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил на заседании Генассамблеи во время продолжения рамочной резолюции о сотрудничестве ООН и ОДКБ, передает Цензор.нет.

"Некоторые региональные организации в последнее время вместо продвижения мира и безопасности политизируют свою деятельность благодаря действиям своих членов. ОДКБ - именно одна из таких организаций", - заявил Ельченко.

Дипломат напомнил, что после начала российской агрессии в Украине ОДКБ не только не совершила никаких действий в ответ, но даже не смогла дать адекватную оценку действиям одного из своих государств-основателей.

"В настоящее время ОДКБ превратилась в один из демонстративных путей России к региональной гегемонии и средство влияния на своих соседей. ОДКБ - это просто еще один инструмент политики России на постсоветском пространстве", - отметил Ельченко.

Он также заявил, что Украина не может поддержать пункты резолюции Генассамблеи ООН о миротворческих возможностях ОДКБ, а тем более относительно ее роли в "предоставлении адекватного ответа на широкий спектр вызовов и угроз".

Как сообщает Постоянное представительство Украины при ООН, государство "диссоциировалось от консенсусного принятия резолюции", то есть публично не поддержало ее содержания. Рамочная резолюция ГА ООН A/73/L. 103 "Сотрудничество между ООН и региональными и другими организациями: сотрудничество между ООН и ОДКБ" за авторством Армении, Беларуси, Экваториальной Гвинеи, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана была принята консенсусом без голосования. Это рамочный документ, который продлевается Генассамблеей ежегодно. В то же время Украине было важно заявить собственную позицию.

Организация Договора о коллективной безопасности (также известная как "Ташкенський договор") была основана в 1992 году. В нее входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. 2 декабря 2004 эта организация получила статус наблюдателя в Генассамблее ООН.


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