Митрополит Минский заявил, что у него нет времени учить белорусский язык 13 26.07.2019, 9:56

Митрополит Павел

Со слов Павла, службы на белорусском языке проводить не станут.

Митрополит Минский и Заславский Павел дал интервью, которое опубликовали на официальном сайте РПЦ. В нем он заявил, что не знает беларуского языка. И слишком занят, чтобы его учить, пишет kyky.org.

Собеседник напомнил Павлу, что тот приехал в Беларусь пять лет назад. Он поинтересовался, удалось ли митрополиту за эти годы заговорить на беларуском. Тот ответил: «Острой необходимости в изучении беларуского я не вижу. Все друг друга понимают, на русском и на беларуском языках.

Здесь все-таки ситуация отличается от США, где я служил ранее. В Соединенных Штатах я иногда попадал в такие приходы, где никто не говорит по-русски. Поэтому я был вынужден общаться на английском языке. И служить приходилось на английском, и проповедовать на английском. Такие складывались обстоятельства. Когда возникает жизненная необходимость, то приходится изучать язык. Но в Беларуси, если кто-то говорит на беларуском, мне все понятно, может быть, за исключением некоторых слов. И вот по этой причине я все время откладываю изучение языка на потом, когда будет у меня на это время, а времени все нет и нет».

Со слов Павла, службы на местном языке проводить не станут. Последствия от перевода выйдут такими же, как если бы мы перевели медицинские термины на беларуский. Павел считает, случится коллапс. «Ни у кого сегодня даже язык не повернется, чтобы призвать наше общество осуществить такую идею», – отметил митрополит. Но успел добавить, что в Беларуси православие усваивается на генном уровне.