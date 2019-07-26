Латвия не отменит визы для белорусов на время ЧМ-2021 26.07.2019, 9:51

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Но упростит их получение.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью tut.by сообщил, что его страна не отменит визы для белорусов на время ЧМ-2021. Напомним, что Латвия и Беларусь примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году.

- Чтобы завершить на позитивной ноте, хотел спросить про чемпионат мира по хоккею, который мы вместе с вами принимаем в 2021 году. Будет ли какой-то облегченный порядок пересечения границы для болельщиков?

– Да. Еще есть полтора года, но мы работаем над тем, чтобы упростить выдачу виз для болельщиков. Мы не можем отказаться от виз полностью, потому что мы член шенгенской зоны.

Но мы работаем над тем, чтобы люди могли приехать на игры чемпионата по очень даже упрощенному режиму выдачи виз. Если у вас будут билеты на матч и билеты на самолет или поезд, подтверждающие, что вы возвращаетесь, больших проблем не должно быть.

Мы этот вопрос обсуждали сегодня, наши консульские службы Беларуси и Латвии будут обсуждать этот вопрос на рабочем уровне. У нас и у наших белорусских партнеров есть положительный настрой провести этот чемпионат на высоком уровне и облегчить попадание на игры и гражданам Латвии, и гражданам Беларуси, – сказал Ринкевичс.