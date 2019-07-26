Южная Корея: Запущенные КНДР ракеты похожи на российские «Искандеры» 1 26.07.2019, 10:03

Фото: KCNA/REUTERS

Северокорейские ракеты повторили траекторию полета российских.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, пишет «Новое время».

«В отличие от общей параболической траектории, «Искандер» выполняет подтягивающий маневр в фазе погружения, а то, что Северная Корея запустила вчера, показало аналогичную картину», — заявили в Минобороны страны.

Кроме того, по данным южнокорейских военных, изначально считалось, что запущенные КНДР ракеты пролетели 430 км и 690 км соответственно. Однако позднее были получены новые данные, основанные на анализе, который был проведен совместно с американскими военными. Об их результатах в Минобороны не рассказали.