Лондон стал первым в мире национальным парком-городом 2 26.07.2019, 10:13

Лондон подписал Международную хартию национальных парков-городов.

Лондон первым в мире получил статус национального парка-города, подписав Международную хартию национальных парков-городов, пишет euro-pulse.ru.

Лондон получил это звание благодаря большому количеству «зеленых» территорий: на 9 миллионов жителей приходится 8 миллионов деревьев, а парки и скверы занимают почти 17% площади города. К тому же в Лондоне живут 15 тысяч видов диких зверей, птиц и насекомых (в том числе самая большая популяция жуков-оленей в Англии).

Городские власти не собираются останавливаться на достигнутом. К 2050 году зеленых пространств в Лондоне станет на 50% больше, чем сейчас. А к 2040 году весь общественный транспорт должен сократить вредные выбросы настолько, чтобы они полностью поглощались естественным путем.

О намерении Лондона получить статус национального парка-города стало известно в 2017 году. Тогда была разработана международная инициатива National Park City, ее задача – помочь улучшить жизнь в городах и сделать их более «зелеными». К 2025 году в рамках инициативы статус национального парка-города должны получить еще 25 городов.