«Мы задохнемся в каменном мешке!» 2 26.07.2019, 10:40

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Фото: «Радыё Свабода»

Гомельские власти - за уплотнения, жители - против.

Власти решили «уплотнить» жителей Новобелицкого района Гомеля. В прошлом году попытка втиснуть многоэтажный дом среди старой застройки не была успешной - жители микрорайона активно высказались против, передает «Радыё Свабода». Власти отступили. Через год чиновники предложили новую концепцию застройки на улице Пионерской.

Общественные слушания о концепции строительства 11-этажного дома на улице Пионерской проводит администрация Новобелицкого района Гомеля. Представители власти и заказчика строительства 25 июля встретились с жителями улицы. Концепцию представлял заместитель начальника отдела ЖКХ администрации района Александр Сакович.

Большинство участников собрания выступили против строительства нового дома у себя под окнами.

Их аргументы:

- в микрорайоне не хватает поликлиник, детских садов, школ, больниц, магазинов, почтовых отделений и банков;

- не строится инфраструктура;

- нарушается право на благоприятнoe экологическое окружение;

- деревья и кустарники будут вырублены;

- не хватает парковок;

- «Повысится плотность населения без какой на то острой необходимости»;

- повысится уровень загазованности и загрязненности воздуха;

- просторный двор дома № 9 по улице Пионерской постепенно превращается в темный колодец

- каменный мешок.

Участники собрания обратили внимание, что в прошлом году жители микрорайона собрали более 600 подписей против уплотнения. Администрация района прислушалась к людям и пришла к выводу, что строительство нового дома «нецелесообразно». В ответе гражданам чиновники согласились, что действительно в микрорайоне не хватает поликлиник, садов и школ. За год был построен только один садик - на микрорайон с населением более 70 тысяч человек.

Дети учатся в три смены, в поликлинику не попасть

«В школе № 15 - десять первых классов! Дети учатся в три смены. Нам предлагают возить детей учиться в другой микрорайон. Но школьникам тогда нужно подниматься на два часа раньше. На весь микрорайон только одна детская поликлиника. Чтобы ребенок сдал анализы - в пять утра очередь занимаем! »- возмущались на собрании жители Пионерской.

Гомельчане заметили: если бы на месте частного сектора строили поликлинику, садик или школу - они бы поддержали строительство.

«Я бы здесь сделал детскую площадку или скейт-парк. Если строить здесь очередной дом - здесь будут просто коробки с людьми и никакой эстетики. Пусть бы поликлинику построили - то, что нужно молодым семьям », - заметил житель улицы Пионерской Егор.

Жители частных домов одобряют износ и новостройку

Если концепцию одобрят на архитектурном совете, частные дома № 33 и 35 по улице Пионерской снесут бульдозерами.

Теперь эти дома не в лучшем состоянии - и сами не блестят красотой, и жить в них не очень комфортно. Их жители выступают за новостройку.

«Мы хотим жить в хорошей квартире, как и вы! У нас не спрашивали разрешения, когда строили ваши дома. Мы не можем на свой огород выйти - вы на нас глядите с балкона. Грязь и вода к нам течет от вас - ведь мы в низине между вашими домами живем. Я сорок лет давлюсь здесь. Хочу пожить в нормальных условиях», - возмутился житель дома № 33 Валерий Третьяков.

Общественные обсуждения продолжатся до 1 августа. Все желающие могут письменно выразить свое мнение по поводу концепции застройки.