ЦИК Украины рассказала об окончательных результатах парламентских выборов

ЦИК Украины рассказала об окончательных результатах парламентских выборов1
- 26.07.2019, 10:35
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Обработаны 100% электронных протоколов.
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов по многомандатному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщает "Новое время".
Как свидетельствуют данные на табло ЦИК, в Раду прошли пять партий:
за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей,
у "Оппозиционной платформы — за життя" — 13,05%,
у ВО "Батькивщина" — 8,18%,
у "Европейской солидарности" — 8,10%.
замыкает пятерку партий, которых проходят в парламент, "Голос" с результатом 5,82%.