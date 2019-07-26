ЦИК Украины рассказала об окончательных результатах парламентских выборов 1 26.07.2019, 10:35

1,432

Фото: Getty Images

Обработаны 100% электронных протоколов.

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов по многомандатному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщает "Новое время".

Как свидетельствуют данные на табло ЦИК, в Раду прошли пять партий:

за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей,

у "Оппозиционной платформы — за життя" — 13,05%,

у ВО "Батькивщина" — 8,18%,

у "Европейской солидарности" — 8,10%.

замыкает пятерку партий, которых проходят в парламент, "Голос" с результатом 5,82%.