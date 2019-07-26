закрыть
26 июля 2019, пятница, 13:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Сергей Семенович Ионеско и театр московского абсурда

  • Иван Давыдов
  • 26.07.2019, 10:43
  • 1,717
Иван Давыдов

Таких провалов не прощают.

Нынче, следя за российскими новостями, можно, пожалуй, испугаться — выглядит все так, как будто в Москве раскрыли страшный заговор: Следственный комитет завел уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной работе избирательных комиссий, Алексей Навальный отправлен под арест на тридцать суток, у независимых кандидатов — обыски и допросы, у Дмитрия Гудкова искали план захвата Мосгоризбиркома. Впору вводить в столице военное положение, чтобы защитить москвичей от распоясавшейся оппозиции и обеспечить их законное право на волеизъявление.

Но нет, разумеется, бояться нужно другого, и все ровно наоборот — это независимые кандидаты, честно собиравшие подписи, были лишены законного права участвовать в выборах, причем лишены методами настолько топорными, так грубо, что это уже воспринималось как наглость. Наглость вызвала естественный протест.

В воскресенье, 14 июля, то есть в выходной, когда МГИК, разумеется, не работал и, соответственно, воспрепятствовать его работе не было никакой возможности, горожане вместе со своими кандидатами дошли до здания избиркома. Разгоняли их жестко. Потом была неделя протестов и разрешенная акция в поддержку кандидатов, собравшая рекордное количество народа. Там без задержаний тоже не обошлось.

В ответ на заявления подписавшихся за своих кандидатов граждан о том, что они реально существуют и действительно оставляли подписи, — чеканная фраза: «Нет оснований сомневаться в квалификации экспертов». После встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой — те самые обыски с допросами. Страшно гадать, что будет после встречи с членами Совета по правам человека при президенте РФ. Остается надеяться, что хотя бы до расстрелов все-таки не дойдет.

И чтобы запах абсурда сделался совсем густым — заявление Памфиловой: оказывается, в недопуске независимых кандидатов до выборов виноват Навальный. Это, надо понимать, он фальсифицировал процедуру проверки подписей. Коварный и безжалостный человек все-таки. Ни своих не щадит, ни чужих.

И, конечно, полицейские дубинки в качестве последнего аргумента. Дубинки еще будут, это как раз прогнозировать легко.

И нетрудно понять, почему выборы в МГД — мероприятие вообще-то по традиции скучное и не вызывающее особого ажиотажа — превратились в политический кризис федерального масштаба. Мэрия откровенно провалила старт кампании. Вице-мэр Наталья Сергунина, которая теперь вместо Анастасии Раковой отвечает в московском правительстве за избирательные процессы, оказалась к выполнению своей задачи совершенно не готовой. Не получилось вот буквально ничего: сначала столичное начальство долго бодалось с «Единой Россией», доказывая, что провластные кандидаты должны идти в качестве самовыдвиженцев. В партии, кстати, сдались не сразу, спорили и даже праймериз провели, хоть их никто и не заметил. Рассчитывали, что этот хитрый ход позволит привлечь электорат, недовольный партией власти. Получили поток издевательств и дополнительный удар по имиджу ЕР (это все партийное начальство московскому мэру еще, разумеется, припомнит).

Потом сосредоточились на срыве подписной кампании независимых кандидатов, вместо того чтобы хоть как-то раскручивать своих. Спасибо, добавили независимым если не популярности, то узнаваемости. Едва ли не единственным заметным провластным кандидатом успела стать Анна Федермессер, которая с выборов снялась, — то есть пьеса о московских выборах, неуклюже написанная и разыгранная мэрией, с самого начала обрела привкус абсурда.

И когда обнаружили, что независимые кандидаты на тех участках, где они в принципе есть, имеют все шансы пройти в МГД, впали в панику, и началась комедийная часть постановки — с «проверкой» подписей, в ходе которой живых людей объявляли несуществующими без всякого стеснения.

Собственно, после этого отступать некуда — зарегистрировать независимых кандидатов теперь невозможно. Это значило бы признать, что процедура проверки подписей была сфальсифицирована (а это, кстати, в отличие от мирной прогулки под стенами казенного дома в выходной день, настоящее уголовное преступление). Значит, придется жертвовать не только пешками, но и фигурами. Так не бывает. К тому же после всего, что уже случилось, пустить независимых кандидатов на выборы — значит обеспечить им не просто гарантированную победу, а прямо-таки триумф.

Ситуацию явно лечат теперь люди не с Тверской, 13. В процесс отмывки выборов от грязи, которую развели Собянин с подчиненными, вовлечены не только Следственный комитет и глава ЦИК РФ. Протесты прекращать никто не собирается. В субботу анонсировано очередное мероприятие у мэрии, которое в полиции называют «несогласованной акцией», а больше сотни муниципальных депутатов — законной встречей с жителями города. Согласно опросу, проведенному фондом «Петербургская политика» и Фондом развития гражданского общества, 11% москвичей готовы принять участие в акциях протеста. Совсем еще недавно столько же горожан в принципе интересовалось выборами, если верить ВЦИОМу.

И вот даже Геннадия Зюганова извлекли из пыльного шкафа, чтобы сбить волну. «Любая акция способствует тому, чтобы продвинуться. Но если ты действуешь не в рамках закона, занимаешься хулиганством и нарушением закона, это скорее способ попасть за решетку, нежели быть зарегистрированным», — заявил зачем-то лидер КПРФ.

Федеральная власть не то чтобы боится — будем честными, — но не любит протестов. Понятно, что средств остановить протесты уже нет. Отсюда и попытки их обезглавить — они ведь там у себя всерьез думают, что за любым недовольством стоит Навальный, отсюда стремление запугать независимых кандидатов и прямые — через разнообразные «анонимные источники во властных структурах» — намеки на то, что очередную акцию будут разгонять с особенной жесткостью.

А эти люди умеют действовать жестко: даже на согласованном митинге полицейский сломал руку одному из задержанных, и человека со сломанной рукой, разумеется, судили, а затем и оштрафовали.

Дальнейший сценарий тоже, в общем, понятен: независимых кандидатов, вопреки прогнозам отдельных оптимистов, регистрировать не будут. Расчет на короткое дыхание протеста, который так или иначе до сентября сойдет на нет. Заведенное уголовное дело — отличный инструмент, чтобы терроризировать особо несговорчивых. До суда оно едва ли дойдет, как пишет глава ассоциации «Агора» Павел Чиков, но даже те, кого просто («просто»!) вызывают на допросы, находятся в статусе подозреваемых, а не свидетелей.

Что в итоге получит мэрия? Теперь уж гарантированно — неожиданно высокую явку и протестное голосование с провалом «самовыдвиженцев». То есть придется фальсифицировать и результаты, надеясь, что за «чужих», избранных от безысходности кандидатов особенно много народу протестовать не будет. МГД, конечно, окончательно потеряет легитимность, но это и не так важно — исполнительная власть любого уровня воспринимает законодательные институты в качестве обязательной декорации без реальных прав, и московская власть тут не исключение.

Для самого Собянина это пощечина, черная метка. Он по-прежнему «крепкий хозяйственник», но уж ни в коем случае не политик. Таких провалов не прощают, и любые его амбиции (а они у него, поговаривают, серьезные, минимум премьерские) будут упираться в обидную фразу от смотрящих из администрации президента: «Суди, дружок, не свыше бордюра». Закупать на рекордные суммы бордюрный камень да вечно перекладывать плитку — вот теперь его потолок.

Что уже получила оппозиция? Наглядное доказательство очевидного вроде бы тезиса: действовать сообща эффективнее, чем вечно между собой грызться. И как минимум двух политиков федерального уровня с федеральной же известностью — Любовь Соболь и Илью Яшина. Оба вообще-то не новички в политике, но вот как раз сейчас и начинаются по-настоящему их карьеры. И тут заслуга общая — это и результат их долгой личной работы, и личной смелости (Соболь объявила голодовку, держит ее 11 дней, ее даже с заседания избиркома, где пересматривали вопрос о регистрации на выборах, увезли на скорой), но это еще и результат нелепых в своей грубости действий московской мэрии.

Что получили москвичи? Ну, например, еще одно подтверждение истины, известной и без того: самым большим в стране городом управляют люди, в сфере политики абсолютно некомпетентные. Которые граждан боятся, ситуацию честных выборов воспринимают как катастрофу и готовы жертвовать всем — от здравого смысла и до легитимности городских институтов, — лишь бы только ее не допустить. Причем страх этот, как настоящему страху и положено, абсолютно иррационален: понятно ведь, что Соболь с Яшиным и Гудковым не совершили бы революции, попав в МГД. А вот поди ж ты.

А что еще получат? Ну как минимум один шанс доказать, что они все это видят и понимают. А также в изобилии дубинки и штрафы. Это, как где-то выше уже сказано, самый понятный прогноз, с этим точно не ошибешься.

Иван Давыдов, The Insider


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев