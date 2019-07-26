Сергей Семенович Ионеско и театр московского абсурда Иван Давыдов

26.07.2019, 10:43

1,717

Иван Давыдов

Таких провалов не прощают.

Нынче, следя за российскими новостями, можно, пожалуй, испугаться — выглядит все так, как будто в Москве раскрыли страшный заговор: Следственный комитет завел уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной работе избирательных комиссий, Алексей Навальный отправлен под арест на тридцать суток, у независимых кандидатов — обыски и допросы, у Дмитрия Гудкова искали план захвата Мосгоризбиркома. Впору вводить в столице военное положение, чтобы защитить москвичей от распоясавшейся оппозиции и обеспечить их законное право на волеизъявление.

Но нет, разумеется, бояться нужно другого, и все ровно наоборот — это независимые кандидаты, честно собиравшие подписи, были лишены законного права участвовать в выборах, причем лишены методами настолько топорными, так грубо, что это уже воспринималось как наглость. Наглость вызвала естественный протест.

В воскресенье, 14 июля, то есть в выходной, когда МГИК, разумеется, не работал и, соответственно, воспрепятствовать его работе не было никакой возможности, горожане вместе со своими кандидатами дошли до здания избиркома. Разгоняли их жестко. Потом была неделя протестов и разрешенная акция в поддержку кандидатов, собравшая рекордное количество народа. Там без задержаний тоже не обошлось.

В ответ на заявления подписавшихся за своих кандидатов граждан о том, что они реально существуют и действительно оставляли подписи, — чеканная фраза: «Нет оснований сомневаться в квалификации экспертов». После встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой — те самые обыски с допросами. Страшно гадать, что будет после встречи с членами Совета по правам человека при президенте РФ. Остается надеяться, что хотя бы до расстрелов все-таки не дойдет.

И чтобы запах абсурда сделался совсем густым — заявление Памфиловой: оказывается, в недопуске независимых кандидатов до выборов виноват Навальный. Это, надо понимать, он фальсифицировал процедуру проверки подписей. Коварный и безжалостный человек все-таки. Ни своих не щадит, ни чужих.

И, конечно, полицейские дубинки в качестве последнего аргумента. Дубинки еще будут, это как раз прогнозировать легко.

И нетрудно понять, почему выборы в МГД — мероприятие вообще-то по традиции скучное и не вызывающее особого ажиотажа — превратились в политический кризис федерального масштаба. Мэрия откровенно провалила старт кампании. Вице-мэр Наталья Сергунина, которая теперь вместо Анастасии Раковой отвечает в московском правительстве за избирательные процессы, оказалась к выполнению своей задачи совершенно не готовой. Не получилось вот буквально ничего: сначала столичное начальство долго бодалось с «Единой Россией», доказывая, что провластные кандидаты должны идти в качестве самовыдвиженцев. В партии, кстати, сдались не сразу, спорили и даже праймериз провели, хоть их никто и не заметил. Рассчитывали, что этот хитрый ход позволит привлечь электорат, недовольный партией власти. Получили поток издевательств и дополнительный удар по имиджу ЕР (это все партийное начальство московскому мэру еще, разумеется, припомнит).

Потом сосредоточились на срыве подписной кампании независимых кандидатов, вместо того чтобы хоть как-то раскручивать своих. Спасибо, добавили независимым если не популярности, то узнаваемости. Едва ли не единственным заметным провластным кандидатом успела стать Анна Федермессер, которая с выборов снялась, — то есть пьеса о московских выборах, неуклюже написанная и разыгранная мэрией, с самого начала обрела привкус абсурда.

И когда обнаружили, что независимые кандидаты на тех участках, где они в принципе есть, имеют все шансы пройти в МГД, впали в панику, и началась комедийная часть постановки — с «проверкой» подписей, в ходе которой живых людей объявляли несуществующими без всякого стеснения.

Собственно, после этого отступать некуда — зарегистрировать независимых кандидатов теперь невозможно. Это значило бы признать, что процедура проверки подписей была сфальсифицирована (а это, кстати, в отличие от мирной прогулки под стенами казенного дома в выходной день, настоящее уголовное преступление). Значит, придется жертвовать не только пешками, но и фигурами. Так не бывает. К тому же после всего, что уже случилось, пустить независимых кандидатов на выборы — значит обеспечить им не просто гарантированную победу, а прямо-таки триумф.

Ситуацию явно лечат теперь люди не с Тверской, 13. В процесс отмывки выборов от грязи, которую развели Собянин с подчиненными, вовлечены не только Следственный комитет и глава ЦИК РФ. Протесты прекращать никто не собирается. В субботу анонсировано очередное мероприятие у мэрии, которое в полиции называют «несогласованной акцией», а больше сотни муниципальных депутатов — законной встречей с жителями города. Согласно опросу, проведенному фондом «Петербургская политика» и Фондом развития гражданского общества, 11% москвичей готовы принять участие в акциях протеста. Совсем еще недавно столько же горожан в принципе интересовалось выборами, если верить ВЦИОМу.

И вот даже Геннадия Зюганова извлекли из пыльного шкафа, чтобы сбить волну. «Любая акция способствует тому, чтобы продвинуться. Но если ты действуешь не в рамках закона, занимаешься хулиганством и нарушением закона, это скорее способ попасть за решетку, нежели быть зарегистрированным», — заявил зачем-то лидер КПРФ.

Федеральная власть не то чтобы боится — будем честными, — но не любит протестов. Понятно, что средств остановить протесты уже нет. Отсюда и попытки их обезглавить — они ведь там у себя всерьез думают, что за любым недовольством стоит Навальный, отсюда стремление запугать независимых кандидатов и прямые — через разнообразные «анонимные источники во властных структурах» — намеки на то, что очередную акцию будут разгонять с особенной жесткостью.

А эти люди умеют действовать жестко: даже на согласованном митинге полицейский сломал руку одному из задержанных, и человека со сломанной рукой, разумеется, судили, а затем и оштрафовали.

Дальнейший сценарий тоже, в общем, понятен: независимых кандидатов, вопреки прогнозам отдельных оптимистов, регистрировать не будут. Расчет на короткое дыхание протеста, который так или иначе до сентября сойдет на нет. Заведенное уголовное дело — отличный инструмент, чтобы терроризировать особо несговорчивых. До суда оно едва ли дойдет, как пишет глава ассоциации «Агора» Павел Чиков, но даже те, кого просто («просто»!) вызывают на допросы, находятся в статусе подозреваемых, а не свидетелей.

Что в итоге получит мэрия? Теперь уж гарантированно — неожиданно высокую явку и протестное голосование с провалом «самовыдвиженцев». То есть придется фальсифицировать и результаты, надеясь, что за «чужих», избранных от безысходности кандидатов особенно много народу протестовать не будет. МГД, конечно, окончательно потеряет легитимность, но это и не так важно — исполнительная власть любого уровня воспринимает законодательные институты в качестве обязательной декорации без реальных прав, и московская власть тут не исключение.

Для самого Собянина это пощечина, черная метка. Он по-прежнему «крепкий хозяйственник», но уж ни в коем случае не политик. Таких провалов не прощают, и любые его амбиции (а они у него, поговаривают, серьезные, минимум премьерские) будут упираться в обидную фразу от смотрящих из администрации президента: «Суди, дружок, не свыше бордюра». Закупать на рекордные суммы бордюрный камень да вечно перекладывать плитку — вот теперь его потолок.

Что уже получила оппозиция? Наглядное доказательство очевидного вроде бы тезиса: действовать сообща эффективнее, чем вечно между собой грызться. И как минимум двух политиков федерального уровня с федеральной же известностью — Любовь Соболь и Илью Яшина. Оба вообще-то не новички в политике, но вот как раз сейчас и начинаются по-настоящему их карьеры. И тут заслуга общая — это и результат их долгой личной работы, и личной смелости (Соболь объявила голодовку, держит ее 11 дней, ее даже с заседания избиркома, где пересматривали вопрос о регистрации на выборах, увезли на скорой), но это еще и результат нелепых в своей грубости действий московской мэрии.

Что получили москвичи? Ну, например, еще одно подтверждение истины, известной и без того: самым большим в стране городом управляют люди, в сфере политики абсолютно некомпетентные. Которые граждан боятся, ситуацию честных выборов воспринимают как катастрофу и готовы жертвовать всем — от здравого смысла и до легитимности городских институтов, — лишь бы только ее не допустить. Причем страх этот, как настоящему страху и положено, абсолютно иррационален: понятно ведь, что Соболь с Яшиным и Гудковым не совершили бы революции, попав в МГД. А вот поди ж ты.

А что еще получат? Ну как минимум один шанс доказать, что они все это видят и понимают. А также в изобилии дубинки и штрафы. Это, как где-то выше уже сказано, самый понятный прогноз, с этим точно не ошибешься.

Иван Давыдов, The Insider