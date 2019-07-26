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Ученые обнаружили неизвестных науке акул

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  • 26.07.2019, 11:00
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Они светятся в темноте.

Удивительное открытие сделали ученые: они обнаружили ранее неизвестный вид акул. Это совершенно крошечные создания, которые светятся в темноте, пишет сайт ekovolga.com.

Малютку назвали «карманной», а эффект свечения объяснили особым секретом организма — биолюминесцентной жидкостью. Уже известно, что такой внешний вид — свечение, используется этим видом для привлечения добычи.

Более крупные собратья этого вида традиционно выслеживают свою добычу по запаху. В Мексиканском заливе новый обнаруженный вид имеет очень скромные размеры — всего 14 сантиметров. Ученые заявили, что такие особи обитают и в Персидском заливе.

Впервые он был обнаружен в 2010 году, но тогда исследования были неудачными, обнаруженную акулы ученые потеряли в толще воды. Новое исследование было проведено совсем недавно, светящийся образец специалисты поместили в особый резервуар. В исследовательских данных ученые нашли сведения о том, что аналогичная особь была обнаружена в 1979 году в восточной части Тихого океана.

Все эти особи никаким образом не связаны, а потому считаются уникальными и наиредчайшими. Хотя светящийся организм для водных просторов редким явлением назвать нельзя, но в большинстве случаев такие живые существа — хищники.

Свечением они привлекают добычу. А еще создают невообразимо красивый фон по ночам, превращая океаны в неоновые волшебные территории, при этом имея обманчивый вид красоты, готовой проглотить любую жертву.


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