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Палестина отказалась от исполнения соглашений с Израилем

  • 26.07.2019, 11:11
Махмуд Аббас

Также Махмуд Аббас отверг предложенный США план урегулирования на Ближнем Востоке.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинцы прекращают выполнение всех соглашений, подписанных с Израилем. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Times of Israel.

"Мы не подчинимся диктату и попыткам навязать нам грубую силу, в частности в Восточном Иерусалиме. Все решения, которые были приняты израильскими оккупационными властями, являются для нас незаконными", - сказал Аббас на заседании палестинского руководства в четверг.

Причиной такого решения, по его словам, стал снос Израилем десятков незаконных строений в восточном Иерусалиме. Они слишком близко находились к разделительному барьеру, возведенному для предотвращения проникновения террористов.

Аббас также вновь отверг предложенный Соединенными Штатами план урегулирования на Ближнем Востоке.


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