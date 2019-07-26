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В Гомеле провластный профсоюз выгнал пенсионеров на улицу

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  • 26.07.2019, 11:19
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Чиновники резко подняли цену на аренду помещения, где пенсионеры занимаются йогой.

Историей, когда чиновники в Беларуси выгоняют предпринимателей на улицу, никого не удивишь. Но когда выгоняют пенсионеров, которые оплачивали все налоги и профсоюзные взносы более 40 лет, а выгоняет их сам профсоюз, увеличивая арендную плату за используемое ими помещение в 3,3 раза, все еще можно.

В Гомеле предприниматель Тамара Николаевна, которая проводит занятия йогой для пенсионеров уже около 16 лет, рассказала каналу Youtube-каналу «Страна Для Жизни» о том, как сделала ремонт в арендуемом помещении для занятий в доме профсоюзов, которое арендовала с 2016 года, а чиновники подняли ей аренду в 3,3 раза. Провластные профсоюзы ввели повышающий коэффициент, мотивируя это тем, что есть спрос на данное помещение.

Стоимость ремонта, сделанного на деньги пенсионеров, конечно никто не вернет. Аргументы, занимающихся йогой пенсионеров и предпринимателя, председатель Гомельского областного объединения организаций профсоюзов Неверов А.Н. слушать не стал. Не стал он и давать комментарий на камеру по этой проблеме.

Пенсионеры вместе с предпринимателем обратились в письме с просьбой услышать их проблемы к вышестоящему руководству и к самому Неверову. Однако факты, что пенсионеры исправно платили профсоюзные взносы всю жизнь, что они платят 10% от своей небольшой пенсии за занятие йогой и не могут платить 30%, не возымели никакого воздействия на чиновников.

Все их письма и просьбы остались вообще без ответа. Примечательно, что кабинет самого Неверова больше того небольшого зала для занятий, который используют пенсионеры. А вместе с переговоркой и приемной эти площади превышают площадь зала в котором больше не смогут заниматься пенсионеры в 4 раза.

Из окна приемной Неверова на 5-ом этаже открывается один из лучших видов на центр Гомеля. В Стране Для Жизни, наверное, пенсионеры остались бы заниматься спортом в обустроенном зале, Неверов сидел бы на кольцевой в бытовке, а на 5-ом этаже с таким видом на город был бы шикарный ресторанчик белорусской кухни. Но это не точно.


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