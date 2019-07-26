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Лукашенко: Мой рейтинг в России - за 60%

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  • 26.07.2019, 11:42
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Диктатор заявил, что не разорвет отношения с Москвой «ни за какие деньги».

Лукашенко заявил, что ни при каких обстоятельствах не разорвет отношения с Россией, сообщает ТАСС.

"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Евросоюзом, США, понимая, что значит ЕС и Америка, но мы никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией", - сказал Лукашенко на состоявшейся в пятницу встрече с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

По его словам, это "наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и рейтинг Лукашенко в многонациональной России - за 60%". "Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда подставляла нам плечо, но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китая своими принципиальными интересами".

"Я хочу, чтобы вы усвоили и не слушали разные рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы, - отметил Лукашенко. - Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит, так могу сказать о Латвии, Литве, Эстонии. Мы - небольшие государства, хотя маленьких государств не бывает, потому что все народы равны, мы из того тоже исходим: не может довлеть государство по площади или населению огромное над кем-то, я это вообще не воспринимаю".


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