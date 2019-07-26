10 секретов от диетолога: как похудеть без диет 1 26.07.2019, 11:57

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Если хотите похудеть без спорта и диет, введите в свою жизнь несколько простых правил.

Их выполнение будет держать аппетит под контролем и в конце концов приведет к избавлению от лишнего веса, пишет сайт healthinfo.ua.

Диетолог Игорь Кузьменко раскрыл 10 секретов, которые помогут стать стройнее без насилия над собственным организмом, не исключая из ежедневного рациона жиры, белки или углеводы.

Ведь в природе нет ничего лишнего, и дефицит любого из нутриентов может обернуться большими проблемами для организма.

Например, "отказ от жирного" уже через 5-7 дней способен вызвать гормональный дисбаланс. Можно ли похудеть, не подвергая себя таким опасностям? Конечно. И алгоритм вашего похудения должен быть примерно таким, каким его излагает профессионал.

10 практических рекомендаций, как похудеть без жесткой диеты

1. Создайте в рационе маленький дефицит калорий: минус 10-20% от поддерживающей калорийности. Если воровать ресурсы у своего шефа – то лучше маленькими количествами, но каждый день. Это дает шанс быть "не пойманным". Если же украсть много и сразу, можно вылететь с работы. Так и с диетой: посадите себя на голодовку — организм взбунтуется и откажется идти в вами в одном направлении.

2. Высыпайтесь: 7-9 часов сна необходимы. Ведь худеем мы ночью, а не когда бодрствуем.

3. Держите баланс между белками, жирами и углеводами. Голод— реальная проблема во время похудания. Бороться с ним помогает повышенное количество белка, клетчатки и воды, а также адекватное количество жира и углеводов. 2.3-3.3 грамма на килограмм веса тела белка, 0.88 – 1.1 грамм жира, и минимум 2.2 грамма углеводов – это золотой стандарт!

4. Используйте адекватное количество физической нагрузки. 2-3 часа кардиотренировок или 2-3 часа высокоинтенсивных силовых тренировок в неделю – это то, на что нужно ориентироваться!

5. Держите правильные ориентиры. Если вы будете верить, что худеть на 5 кг в неделю – это норма, а сами будете сбрасывать только 1 кг в неделю (вообще-то это норма) – все, забросите диету.

6. Стройте свой рацион на основе своих пищевых предпочтений. Тяжело держать диету, если она расписана на базе продуктов, которые вы ненавидите.

7. Оставьте пространство для маневра. 10-20% дневной калорийности или 1 день из 7-14 отведите для ваших любимых и не очень полезных продуктов - шоколада, конфет, картошки фри и кока-колы.

Подсчет калорий, хотя бы приблизительный, уместен! Это делается с целью получения удовольствия от еды, удовлетворения одной из самых важных потребностей людей – гедонистической!

8. Вытекает из рекомендации 7. Совмещайте использование "свободных калорий" с социальной жизнью: походом в кино, встречей с друзьями, празднованием дней рождения и т.п. Так вы не будете ощущать себя социально ущербными и отрезанными от общества, и не нанесете вред своей диете, даже больше, немного отвлечетесь, и на следующий день, с новыми силами ринетесь в бой! Такая психологическая разгрузка очень важна!

9. Не парьтесь! Даже если вы не выдержали и сорвались, объелись 2-3 пирожками, это ничего страшного. Думайте о долгосрочных перспективах! Как только начнутся мысли типа "я слабак, диета окончена" — быть беде.

10. Не страдайте нарциссизмом. К сожалению, именно эта рекомендация дается людям очень тяжело. В процессе диеты у большинства начинается что-то типа психического расстройства: взвешивания каждый день, или даже по нескольку раз вдень, измерение процента жира каждый день, смотрение на себя в зеркало по несколько десятков раз в день…

В психологии есть такое правило: чем выше ожидания по поводу какого-то события – тем больше шансов, что ожидания эти не сбудутся. Займитесь своими делами – работой, учебой, детьми, отношениями с любимым человеком. Взвешиваться и смотреть на свои формы в зеркало достаточно 1 раз в неделю, и то только для корректировки диеты. Будете соблюдать это правило – не заметите, как обрели нужную вам форму!

«И последняя рекомендация: если планируете прийти в форму к следующему лету – начинайте это делать со следующего дня! Как я уже говорил в 1-й рекомендации – тише едешь дальше будешь! На самом деле привести себя в форму легко. Для этого не требуется жесткие ограничения, сумасшедшая сила воли, мотивация, или много свободного времени на спорт, приготовления пищи, много денег на правильные продукты и т.д. Это все отмазки», - говорит диетолог.