Мосгоризбирком: Диван с российской оппозиционеркой Соболь вынесли, чтобы вытрясти клопов 4 26.07.2019, 12:05

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Фото: Reuters

Адвокат Соболь призвал провести проверку здания на наличие паразитов.

В России член комиссии Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил РИА Новости, что диван из здании избирательной комиссии вынесли не потому, что на нем сидела незарегистрированный кандидат Любовь Соболь. По его словам, в диване были клопы, сообщает "Настоящее время".

"Наша охрана, она вынесла не Соболь, она вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих. Ее не трогали пальцем. Она сидела на диване, а диван вынесли. А уж куда ее дальше отправила полиция, я не знаю", – сказал Реут.

Накануне сотрудники полиции около полуночи вынесли вместе с диваном Соболь из здания Мосгоризбиркома. Днем она заявила, что не уйдет оттуда до тех пор, пока ее не зарегистрируют качестве кандидата на выборах в Мосгордуму.

После этого Соболь задержали.

Мосгоризбирком обратится в Следственный комитет по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий, так как Соболь практически сорвала заседание комиссии.

Адвокат Павел Чиков направил обращение в Управление Роспотребнадзора по Москве с просьбой провести проверку наличия паразитов в здании Мосгоризбиркома из-за заявления о клопах.

"Городская избирательная комиссия принимает большое количество посетителей, распространение паразитов представляет существенную угрозу здоровью", – пишет Чиков в обращении.