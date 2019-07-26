Продолжение необъявленной морской войны 2 26.07.2019, 12:24

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Задержание Украиной российского танкера может быть зеркальной реакцией на действия РФ.

Служба безопасности Украины 25 июля объявила о задержании в украинском порту Измаила российского танкера, который, по сообщению украинского ведомства, в ноябре 2018 года блокировал украинские военные корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» у берегов Крыма.

В СБУ отметили, что, по информации украинских пограничников, 24 июля в порт Измаил зашел танкер Nika Spirit под флагом России, который идентифицировали как Neyma. 25 июля на борту судна начался обыск, следователи допросили 15 членов экипажа, все они – граждане России. Позднее экипаж отпустили, поскольку, по заявлению СБУ, команда не нарушала нормы морского права и законы Украины, сообщает «Крым.Реалии».

Идентификации задержанного танкера мог способствовать IMO – уникальный идентификатор судна, который остается прежним, несмотря на смену названия, владельца или флага, под которым может ходить торговое судно. Согласно сведениям базы данных о местоположении судов FleetMon, танкер Nika Spirit, IMO 8895528, до июля 2019 года был известен как танкер Neyma.

Под этим именем судно фигурировало в публикациях расследователей о захвате украинских кораблей у берегов Крыма.

Как сообщило российское информагентство «Интерфакс», судно принадлежит российской компании «Альтомар Шиппинг», зарегистрированной в Краснодарском крае (Россия). Судовладелец пока публично не комментировал произошедшее.

Прежним собственником танкера являлось российское ООО «Волго-донское судовое агентство», информация о прежнем собственнике до сих пор содержится в международных базах по отслеживанию морских судов.

По словам российского эксперта, редактора интернет-издания «Морской бюллетень» Михаила Войтенко, история у задержанного танкера «довольно странная».

«Этот танкер исчез с осени 2016 года и всплыл только в апреле 2019 года. Ходили слухи, что когда его выставили под Керченским мостом, чтобы заблокировать проход украинских кораблей, он был в отстое. Это официальное название: судно стоит в отстое, когда нет работы, меняется хозяин или оно выставлено на продажу. Потом танкер поменял владельца, и в общем очень может быть, что новая компания – ни сном, ни духом. Им в голову, может, не пришло, что на этом танкере такое висит, и Украина его отслеживает», – сообщил Войтенко.

При этом Войтенко высказал предположение, что действия украинской стороны могли стать ответом за задержание Россией судна Lizori под флагом Молдовы с 14 украинцами на борту. По сообщению украинского информресурса «РБК-Украина», судно Lizori могло принадлежать украинской компании, причинами задержания якобы стали «неудовлетворительное техническое состояние и невыплата экипажу зарплат» – такие сведения обнародовал Российский профсоюз моряков.

Отвечая на вопрос , случаются ли в мировой практике «зеркальные» задержания судов, Михаил Войтенко привел пример перехвата Ираном судна под британским флангом в ответ на задержание танкера с иранской нефтью. В то же время Войтенко усомнился в законности задержания украинского судна, которое до сих пор находится в российском Ейске.

«Долги по зарплате – 11 тысяч долларов, экипаж – 14 человек, то есть, меньше месячной зарплаты на каждого, что за долг смешной? Судно задержали за какие-то технические неисправности. Но профсоюз не имеет никакого права задерживать судно за технические неисправности. Это нарушение закона. Такого рода задержания должны производить инспекторы портконтроля. Задержание само по себе странное, и то, что что его удерживают по состоянию на 25 июля, тоже странно. И если Украина решила таким образом «прищемить хвост России» – очень даже может быть. В общем и целом это продолжение той необъявленной морской войны между Россией и Украиной», – отметил эксперт.

Войтенко затруднился предположить, чем может ответить Россия на задержание российского танкера в украинском порту 25 июля, но не исключил, что она может вновь активизировать действия по блокированию кораблей, которые следуют в украинские порты на Азовском море.

Он отметил, что Украина «имеет полное право» задержать танкер, блокировавший проход украинским военным судам в Керченском проливе в ноябре 2018 года, и предположил, что судно могло находиться в «черном списке» и его перемещения могли отслеживать. При этом Войтенко отметил деятельность фонда «Майдан закордонних справ» и редакции BlackSeaNews, которые проводят публичную работу по отслеживанию заходов судов в закрытые порты Крыма.

Инцидент с задержанием российского танкера произошел через месяц после истечения срока с момента принятия решения Международного трибунала по морскому праву, который обязывает Россию немедленно освободить захваченные у берегов Крыма украинские военные корабли и их экипажи. В Министерстве иностранных дел России заявили, что у Трибунала ООН нет юрисдикции рассматривать дело о захвате украинских моряков.

На вопрос журналистов, может ли отказ исполнить решение Трибунала ООН помешать России отреагировать на задержание танкера Nika Spirit, Михаил Войтенко ответил, что все зависит от целей, которые преследуют в Кремле.

«Это как понимать цели и задачи тех, кто управляет Россией. Если перед ними стоят (цели – прим.) – найти лишние поводы для разыгрывания из себя несправедливо обиженного, чтобы предпринять какие-то незаконные, неправомочные действия, то им только повод дай», – сказал эксперт.

«Позиция Украины зыбкая, поскольку танкер – это железяка бездушная. Вот взяли его в 2018 году, дернули с рейда, без экипажа, поставили на якоре, как болванку, и все. При чем тут новый судовладелец? Но Украина имела хороший повод как-то напомнить России о существовании судов с украинскими экипажами, что лучше их все-таки не трогать и оставить в покое. А может, действительно отслеживали эти суда, отследить танкер было достаточно просто», – отметил он.

Отмечая, что новый судовладелец мог не знать об участии танкера в блокировании украинских военных кораблей у берегов Керчи, Михаил Войтенко подчеркивает: обычно судовладелец заинтересован в том, чтобы изучить историю судна перед покупкой, иначе он рискует приобрести не только танкер, но и долги, оставшиеся от прежнего владельца.

Однако в случае с танкером Nika Spirit, который с 2016 года «исчез с радаров», Войтенко предположил, что судно могло в это время ходить в порты аннексированного Крыма, это объяснило бы уничтоженные данные, не позволяющие идентифицировать местонахождения танкера до апреля 2019 года.

Эта информация косвенно подтверждается в базе данных судов и портов MarineTraffic, согласно которой задержанный СБУ российский танкер следовал в порт «Измаил» из российского порта «Кавказ», который находится в непосредственной близости к аннексированному Крыму.