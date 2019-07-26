США: Иран произвел запуск ракеты средней дальности 26.07.2019, 12:46

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Ракета пролетела почти тысячу километров из южной части страны в установленное место.

Власти Ирана произвели запуск ракеты средней дальности модели "Шахаб-3". Об этом заявил глава Государственного департамента США Майк Помпео со ссылкой на данные американской разведки, cообщает "Радио Свобода".

По словам Помпео, ракета пролетела почти тысячу километров из южной части страны в установленное место недалеко от Тегерана и не вышла за пределы Ирана. Глава Госдепартамента США добавил, что Тегеран произвел тестовый запуск для того, чтобы "улучшить точность ракеты". Заявление представителя США иранские власти не прокомментировали.

С конца прошлого года растет напряженность в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, после того, как США в одностороннем порядке вышли из так называемой "ядерной сделки". Вслед за этим Вашингтон возобновил действие некоторых санкций в отношении Ирана. В июне иранские власти заявили, что отказываются в связи с этим выполнять часть обязательств по соглашению.

После этого обострилась ситуация у берегов Ирана. США и Саудовская Аравия обвинили Тегеран в атаках на судна в Оманском и Персидском заливах.

19 июля иранские военные задержали в Ормузском проливе танкер Великобритании. Власти Ирана заявили, что задержали судно из-за нарушения им международного морского права.

Ранее в июле Тегеран был обвинен в попытке захвата британского нефтяного танкера в Персидском заливе, шедшего в сопровождении фрегата Montrose, и в захвате саудовского танкера. В Иране все обвинения отрицают.