Экономист: Cовещания у Лукашенко сродни древним ритуалам 1 26.07.2019, 12:50

Фото: Дмитрий Азаров/«Коммерсантъ»

Несколько характерных моментов из совещаний по «битве за урожай».

В программе Экономика на пальцах Сергей Чалый с иронией отметил, что поездки в Александрию и проведение селекторных совещаний для Александра Лукашенко сродни древних ритуалов для былинных витязей — припасть к земле, подпитаться ее силой, сообщает «Салiдарнацсь».

При этом экономист отметил несколько характерных моментов. Как, например, вот это заявление руководителя страны: «Нельзя работать традиционно, как мы 20-30 лет назад работали. А у нас эта инерция еще сохраняется».

— Казалось бы, можно подумать — какое неожиданное самокритичное заявление. Но нет. Это на самом деле о том, что за последнее время происходит изменение климата.

Обратил внимание Чалый и на неожиданное задание и комплимент новому министру внутренних дел:

— Юрий Хаджимуратович, пожалуйста, подключитесь к этому процессу. Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным.

Вот если бы так было со всеми контролирующими и правоохранительными органами, помечтал вслух эксперт.

Заметил экономист и еще один любопытный нюанс:

— Прозвучало очень аккуратное, по касательной, но все-таки недовольство работой Комитета госконтроля. Мол, незачем проверять, сколько там комбайнов в поле работает. Вы проверяйте результативность, а не то, кто и как все это будет делать.