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11-метровая загадка БАТЭ

  • 26.07.2019, 12:59

В чем же дело?

На экваторе чемпионата Беларуси лидируют брестское «Динамо» и борисовский БАТЭ. Эти команды имеют равное количество побед, больше всех забивают и меньше всех пропускают. Но есть один показатель, по которому они диаметрально противоположны, пишет «Салiдарнасць».

За первый круг «Динамо» получало право на пенальти 6 раз, а БАТЭ – 0!

Стоит отметить, что намного чаще борисовчан бьют одиннадцатиметровые не только брестчане, но и минское «Динамо» (4), солигорский «Шахтер» (3) и даже «Слуцк» (4), который всего за первый круг забил 11 голов и является аутсайдером по этому показателю, обгоняя лишь терпящее бедствие столичное «Торпедо».

В чем же дело? Может быть, у борисовчан особый атакующий стиль, который не «заточен» на пенальти?

Вряд ли. За три матча в Лиге чемпионов БАТЭ уже дважды зарабатывал 11-метровые. А за 15 в первенстве Беларуси – ни разу!

При этом основания для назначения пенальти в пользу борисовчан случались и в чемпионате. Но белорусские судьи почему-то избегали указывать на «точку». Почему?

Информация к размышлению

«Это ведь ненормально, что федерация влезает в дела клубов. Она должна не этим заниматься, а создавать условия, чтобы в них вкладывались деньги. И уж тем более не ставить палки в колеса, сидя у телевизора и болея против ведущего клуба страны. А ведь так и происходит — и в футбольных кругах об этом прекрасно известно», - заявил футбольный агент Владимир Исаев в интервью «Прессболу».

Руководителем национальной федерации футбола является «депутат» «палаты представителей» полковник Владимир Базанов. В недавнем прошлом он занимал пост председателя правления брестского «Динамо».


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