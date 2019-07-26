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Мясникович: Российский бизнес выводит капитал из Беларуси

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  • 26.07.2019, 13:10
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Михаил Мясникович

Речь идет о «Газпроме», МТС, Брестском заводе газоаппаратов.

Беларусь не может не замечать, что российский бизнес выводит капитал из нашей страны. Об этом заявил Михаил Мясникович в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает "Еврорадио".

"То, что часть чистой прибыли выводится материнскими компаниями, не противоречит нашим договоренностям с российским бизнесом, не противоречит нашему национальному законодательству, не противоречит международному праву. Но желательно, чтобы доход, заработанный здесь, направлялся в первую очередь на развитие тех производств и мощностей, которые создают эту прибыль. В первую очередь должно быть реинвестирование", — озвучил свое мнение Мясникович.

Речь шла о таких компаниях, как ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", МТС, Брестский завод газоаппаратов, и ряде других.

Говоря о белорусско-российских отношениях, он заявил, что нет необходимости пересматривать договор о "союзном государстве". По мнению Мясниковича, белорусская и российская рабочие группы, которые обсуждают эту проблематику, до 8 декабря реально могут снять все вопросы.


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