Atlantic Council: Украина может быстро собрать правительство технократов и начать реформы 5 26.07.2019, 13:16

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Успех партии Зеленского позволяет взяться за воплощение нужных изменений.

Парламентские выборы в Украине стали большим шагом в сторону демократии и реформ. Еще раз украинские опросы оказались на удивление точными. Самым большим сюрпризом стало то, что «Слуга народа» получила большинство мажоритарных мандатов.

Поэтому партия сформирует большинство в парламенте. Atlantic Council (перевод - unian.net) опросил экспертов о том, что ждет Украину после выборов. Старший научный сотрудник американского аналитического центра Андерс Аслунд отмечает, что две трети новых депутатов Верховной Рады никогда ранее не работали в парламенте. Таким образом, впервые за почти 30 лет в украинском законодательном органе не будут доминировать бизнесмены, которые работают лишь на собственные интересы.

«Масштаб победы и отсутствие политического опыта делает формирование технократического правительства более вероятным. Можно будет быстро отменить депутатскую неприкосновенность и приструнить политическое финансирование. Владимиру Зеленскому нужно действовать быстро, чтобы установить верховенство закона, уволить Генерального прокурора, расчистить таможню и провести экономические реформы, возможно начать пилотные продажи государственных аграрных земель и ускорить приватизацию», - отметил Аслунд.

Аналитик в сфере международных дел и бывший пресс-секретарь ОБСЕ Михаил Боцюркив тоже настаивает на первоочередности отмены депутатской неприкосновенности. Это шаг, по его мнению, может сделать парламент менее привлекательным местом для коррупционеров и олигархов, которые привыкли в нем прятаться. С другой стороны, для самого Зеленского ставки будут очень высокими. Ведь в отличие от его предшественников, у него не будет возможности обвинять в блокировании необходимых законопроектов непримиримый парламент.

«Ему также стоит удержаться от соблазна расправиться с оппонентами, запретив им занимать государственные должности через дискриминационную политику люстрации. Так можно исключить очень много талантливых и опытных технократов, которые остро нужны неопытной команде в попытках изменить самую большую и самую бедную страну Европы», - указал эксперт.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст убежден, что блестящая победа «Слуги народа» на выборах позволит президенту очень быстро сформировать правительство. Кроме того, это дает возможность избрать премьер-министра-технократа, который сосредоточится на реформах без раздумий о своей дальнейшей политической карьере.

«Зеленский сделал прекрасный выбор, когда назначил Айвараса Абромавичуса главой «Укроборонпрома», а Максима Нефедова – председателем Таможенной службы. Выбор премьер-министра будет еще важнее», - подчеркнул он. Также Хербст отмечает, что пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» пришла второй в избирательной гонке. Это может означать, что она получит кресло первого заместителя председателя Верховной Рады. Однако, результат партии на уровне 12,5% не очень впечатляет. «Это еще один важный индикатор угасания влияния Кремля на Востоке и Юге Украины», - считает Хербст.