закрыть
26 июля 2019, пятница, 14:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Atlantic Council: Украина может быстро собрать правительство технократов и начать реформы

5
  • 26.07.2019, 13:16
  • 1,018
Фото: Getty Images

Успех партии Зеленского позволяет взяться за воплощение нужных изменений.

Парламентские выборы в Украине стали большим шагом в сторону демократии и реформ. Еще раз украинские опросы оказались на удивление точными. Самым большим сюрпризом стало то, что «Слуга народа» получила большинство мажоритарных мандатов.

Поэтому партия сформирует большинство в парламенте. Atlantic Council (перевод - unian.net) опросил экспертов о том, что ждет Украину после выборов. Старший научный сотрудник американского аналитического центра Андерс Аслунд отмечает, что две трети новых депутатов Верховной Рады никогда ранее не работали в парламенте. Таким образом, впервые за почти 30 лет в украинском законодательном органе не будут доминировать бизнесмены, которые работают лишь на собственные интересы.

«Масштаб победы и отсутствие политического опыта делает формирование технократического правительства более вероятным. Можно будет быстро отменить депутатскую неприкосновенность и приструнить политическое финансирование. Владимиру Зеленскому нужно действовать быстро, чтобы установить верховенство закона, уволить Генерального прокурора, расчистить таможню и провести экономические реформы, возможно начать пилотные продажи государственных аграрных земель и ускорить приватизацию», - отметил Аслунд.

Аналитик в сфере международных дел и бывший пресс-секретарь ОБСЕ Михаил Боцюркив тоже настаивает на первоочередности отмены депутатской неприкосновенности. Это шаг, по его мнению, может сделать парламент менее привлекательным местом для коррупционеров и олигархов, которые привыкли в нем прятаться. С другой стороны, для самого Зеленского ставки будут очень высокими. Ведь в отличие от его предшественников, у него не будет возможности обвинять в блокировании необходимых законопроектов непримиримый парламент.

«Ему также стоит удержаться от соблазна расправиться с оппонентами, запретив им занимать государственные должности через дискриминационную политику люстрации. Так можно исключить очень много талантливых и опытных технократов, которые остро нужны неопытной команде в попытках изменить самую большую и самую бедную страну Европы», - указал эксперт.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст убежден, что блестящая победа «Слуги народа» на выборах позволит президенту очень быстро сформировать правительство. Кроме того, это дает возможность избрать премьер-министра-технократа, который сосредоточится на реформах без раздумий о своей дальнейшей политической карьере.

«Зеленский сделал прекрасный выбор, когда назначил Айвараса Абромавичуса главой «Укроборонпрома», а Максима Нефедова – председателем Таможенной службы. Выбор премьер-министра будет еще важнее», - подчеркнул он. Также Хербст отмечает, что пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» пришла второй в избирательной гонке. Это может означать, что она получит кресло первого заместителя председателя Верховной Рады. Однако, результат партии на уровне 12,5% не очень впечатляет. «Это еще один важный индикатор угасания влияния Кремля на Востоке и Юге Украины», - считает Хербст.


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев