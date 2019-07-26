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Профсоюз РЭП помог рабочему добиться компенсации в $17,3 тысяч

  • 26.07.2019, 13:23
Супруги Рабенки на приеме в профсоюзе РЭП
Фото: Андрей Стрижак

Рабочему помог известный гомельский юрист Леонид Судаленко.

25 июля суд Советского района Минска взыскал в пользу потерявшего в страшной аварии здоровье бывшего рабочего Мозырского монтажного управления ОАО «Трест Белсантехмонтаж №1» Виктора Рабенка 35 тыс. рублей морального вреда, пишет «Гомельская весна».

Мозырянин работал монтажником 5-го разряда. Осенью прошлого года он вместе с коллегами возвращался на служебном автомобиле с Островецкой АЭС в Мозырь и по дороге под Осиповичами попали в серьезное ДТП. Вначале их травмы не хотели признавать производственными, пострадавшие обратились в независимый профсоюз РЭП.

«После полученных травм я более четырех месяцев находился в больнице. Остался инвалидом 2-й группы на всю жизнь, утрата трудоспособности у меня 80%. Работодатель уволил меня с работы в связи с состоянием здоровья. Я потерял смысл дальнейшей жизни», - вспоминает свою историю 43-х летний мужчина.

Правовой инспектор труда профсоюза Леонид Судаленко помог пострадавшему признать полученные травмы в ДТП производственными. Страховая кампания выплатила рабочему единовременное пособие и назначила ежемесячные страховые платежи. За физические и нравственные страдания рабочий просил взыскать с работодателя 50 тысяч морального вреда.

«Суд прислушался к нашим аргументам: рабочий человек понес и физические, и нравственные страдания. И хотя виновником ДТП являлся погибший водитель частного авто, мы апеллировали к суду о возмещении вреда, причиненного воздействием двух источников повышенной опасности. Несколько анекдотично выглядело поведение в суде собственника частного авто, который нанял адвоката и заявил об угоне неизвестными», — прокомментировал вердикт суда Л. Судаленко.

И хотя решение суда первой инстанции в законную силу не вступило, профсоюзный юрист не видит никаких правовых оснований для его изменения.


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