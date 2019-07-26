Мать умершего от рака солдата: Он даже присягу принимал в больнице 7 26.07.2019, 13:30

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Міхал Рыштоўскі, фота з прыняцьця прысягі

Семья Михаила Куневича рассказала, как их сын стал «годным для службы в армии».

В деревне Трощицы под Кореличами скончался 26-летний Михаил Куневич. Парень умер от рака желудка, который развился во время службы в армии. Солдат прослужил 11 месяцев, и комиссовали его только тогда, когда болезнь была уже неизлечима.

«Для чего такая армия нужна? Ну видели же там все, что вес теряет, что ему плохо, что он жаловался. Неужели они сами не родители? Эти командиры и сержанты, врачи: «Не коси, не симулируй». Обидно, больно», – отметила в беседе с корреспондентом «Белсата» бабушка умершего Таисия Куневич.

По ее словам, родственники даже не получили до сих пор с армии ни соболезнований, ни извинений.

«Вся деревня в шоке. Такой хороший мальчик. Ни пил, трудолюбивый», – рассказала бабушка.

Мать парня, Ольга Куневич, со ссылкой на местных врачей говорит, что у ее сына постоянно были плохие анализы. Но в документах, подписанных представителем военкомата Константином Зарубайко, они вдруг стали «идеальными».

Мать отмечает, что областная военная комиссия также признала ее сына и ряд других призывников негодными к военной службе.

«Зарубайко все дела пазабирал и пошел по кабинетам. Все «годные» стали», — говорит женщина.

Ольга Куневич отмечает, что в армии ее сыну было постоянно плохо, болел желудок так, что даже не мог есть. Он даже присягу принимал в больнице. При этом руководство обвиняла Михаила Куневича, который умер так и не отслужив, в попытке уклониться от службы.