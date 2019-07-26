Британцев больше волнуют изменения климата, чем Brexit 26.07.2019, 13:37

От нового премьера ожидают решение климатических проблем.

Большинство британцев считают, что изменения климата в будущем будут более важной проблемой, чем Brexit.

Таковы данные опроса исследовательской фирмы ComRes, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британский премьер-министр Борис Джонсон вступил в должность в среду, пообещав реализовать Brexit и вывести Британию из Европейского Союза 31 октября.

Тем не менее, несмотря на шквал заголовков об опасностях выхода без соглашения, семь из десяти взрослых британцев считают, что изменения климата имеют большее значение в долгосрочной перспективе, чем выход из ЕС.

Две трети из 2072 человек, опрошенных в период с 19 по 21 июля, сказали, что Джонсон на посту премьера должен уделять приоритетное внимание изменениям климата.