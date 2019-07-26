Названа самая полезная часть яблока 2 26.07.2019, 13:48

1,069

В Англии даже есть пословица о том, что одно яблоко в день защищает от визита врача.

Многие из микроорганизмов в яблоках полезны для нашего здоровья, а среди них пробиотики. Но 90% полезнейших бактерий содержится в сердцевине яблока, пишет сайт healthinfo.ua.

В одном единственном яблоке может содержаться до 100 млн бактерий, как выяснили ученые. Эти хрустящие фрукты очень популярны во многих странах мира ещё и из-за того, что они обладают многочисленными преимуществами для здоровья. В Англии даже есть пословица о том, что одно яблоко в день защищает от визита врача, то есть сохраняет отличное самочувствие. И вот теперь исследование показало, что польза яблок для здоровья может объясняться значительным количеством бактерий в этом плоде.

Огромное количество исследований в последние годы подтвердило важность разнообразного микробиома бактерий в желудочно-кишечной системе человека. От его разнообразия зависит наше здоровье, и миллионы бактерий в яблоке могут укрепить микробиом. К сожалению, исследователи из Университета Граца выяснили, что 90% наиболее полезных бактерий яблока содержится в его сердцевине, которую мы традиционно выбрасываем в качестве огрызка. Особенно полезны для нашего здоровья семечки.

Исследование также показало, что для человеческого организма очень подходят органические яблоки, которые содержат повышенный уровень специфических групп бактерий - пробиотиков из категории лактобацилл. Свежее, только что собранные с деревьев органические яблоки представляют самое большое разнообразие «хороших» бактерий, а поэтому нет ничего полезней яблока из собственного сада на даче.