Могилевчане добились первой победы в борьбе с «Омск Карбоном» 26.07.2019, 13:57

Вредное предприятие не прошло экологическую экспертизу.

Координатор кампании «За здоровый Могилев» Андрей Бодилев сообщил, что Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства природы отказался выдавать заключение по экологической экспертизе заводу «Омск Карбон Могилев», пишет «Могилевская весна».

— Мы поздравляем могилевчан с маленькой, но, все же, победой. Нами получен ответ от центра государственной экологической экспертизы, в котором сообщается, что 21.06.2019 центр отказался выдавать экспертное заключение по увеличению мощности производства «Омск Карбон Могилев», — заявил Бодилев.

Он отметил, что на некоторое время «могилевчане избежали ещё больших экологических проблем, которые могло бы принести увеличение мощности производства».

Как следует из письма замдиректора по экологической госэкспертизе Евгения Рачевского, по состоянию на 5 июля документация по увеличению мощности повторно не поступала.

Информацию подтвердил и гендиректор «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев. «Радыё Свабода» приводит его слова о том, что «по этой проектной документации пока нет экологической экспертизы по оценке влияния на окружающую среду».

— Мы разработали проект санитарно-защитной зоны. Оценили воздействие нашего предприятия, совместно с нашими предприятиями-соседями, на окружающую среду на границе санитарно-защитной зоны, также в деревнях Вейно и Восход. Кроме того, у нас проведена оценка рисков воздействия выбросов на здоровье населения. Это касается проектной мощности на 200 тысяч тонн. Сейчас мы проводим проектирование и все необходимые процедуры, — заявил Игизбаев.

На данный момент завод готов на 75%. Запустить его планируют осенью.