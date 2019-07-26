Новые власти Украины решили прижать «трубу» «кума Путина» и его белорусского партнера 1 26.07.2019, 14:15

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Компания «ПрикарпатЗападтранс» попала под специальную пошлину.

Недавно правительство Украины своим постановлением № 624 ввело с 1 августа и с 1 октября спецпошлины 1,75−4% на сжиженный газ и дизельное топливо, поставляемые трубопроводным транспортом. Действует документ до момента отмены применения Россией «дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины». Пикантность истории в том, что несколько месяцев назад половину нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс» купил белорусский бизнесмен Николай Воробей, пишет tut.by.

«ПрикарпатЗападтранс» эксплуатирует участок «трубы» «Самара-Западное направление» протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали — 3,5 млн тонн в год.

Новая инициатива правительства Украины повысить пошлины по поставку нефтепродуктов по «трубе» вызвала недовольство «ПрикарпатЗападтранса». В компании заявили, что этот шаг властей отпугнет многих иностранных инвесторов и поставит под угрозу планы по привлечению внешних инвестиций. Предприятие намерено «защищать свои инвестиции в украинскую экономику в соответствии с действующим законодательством Украины и международным правом».

«Это постановление не только не защищает экономические интересы безопасности Украины, поскольку ставит в неравные рыночные условия работы исключительно одно конкретное предприятие трубопроводного транспорта, но и причиняет вред экономке страны в целом», — заявляют в компании.

Вступление в силу постановления, по оценкам «ПрикарпатЗападтранса», повлечет за собой рост цен и нанесет существенный ущерб аграрному перед началом уборочной кампании.

Компания оценивает экономический эффект от работы трубопровода в 7 млрд грн (280 млн долларов) и, в случае прекращения ее работы, прогнозирует существенный рост цен на дизельное топливо в Украине.

«ПрикарпатЗападтранс» надеется на конструктивное сотрудничество с новой властью и намерен отстаивать свои права в соответствии с действующим и международным правом.

Вчера один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украине Wexler Group объявил, что с 1 августа приостанавливает поставки дизельного топлива из России. «Решение принято в связи с тем, что дополнительная спецпошлина делает дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными», — объясняют в компании. Но утверждают, что группа Wexler активно занимается диверсификацией источников и способов поставок, чтобы удовлетворить спрос клиентов.

Однако представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Украины Андрей Герус призвал не спекулировать на введении специальных пошлин на поставки дизельного топлива и сжиженного газа из РФ.

«Лучше бы было, если бы бизнесмены, которые одновременно являются и активными политиками, не пытались создавать публичное давление, не пытались дестабилизировать ситуацию на рынке, не пытались избежать уплаты налогов (пошлин) в государственный бюджет», — написал он на своей странице в Facebook.

Герус сообщил, что 29 июля в министерстве инфраструктуры Украины будет проведено совещание для координации работы логистики портов и железной дороги, чтобы минимизировать возможность дефицита ДТ на рынке и повышения розничных цен. При этом он отметил, что ряд крупных импортеров уже законтрактовали танкеры с топливом, которые направляются в украинские порты.

На что намекает между строк Герус? Каких бизнесменов-политиков имеет ввиду?

Ранее сообщалось, что «ПрикарпатЗападтранс» контролируют структуры, связанные с окружением «кума Путина» Виктора Медведчука. Официально эта информация всегда опровергалась. Потому что де-юре владельцем актива является швейцарская International Trading Partners Анатолия Шеффера. В марте текущего года 51% долю «ПрикарпатЗападтранса» выкупил белорусский «Нефтебитумный завод», подконтрольный Николаю Воробью. В интервью TUT.BY белорусский бизнесмен рассказал о своих планах по развитию данного актива. Получить у него оперативный комментарий по поводу спецпошлин не удалось.

Последние месяцы Медведчук был довольно активен на политическом поле Украины. В частности, несколько раз встречался с руководством России в преддверии выборов в Раду. В итоге его «Оппозиционная платформа — За жизнь» набрала 13,05% голосов и заняла второе место, уступив президентской партии «Слуга народа».

Wexler Group местные СМИ также связывают с окружением Виктора Медведчука.

По данным «Консалтинговой группы А-95», импорт из России по «трубе» «ПрикарпатЗападтранс» осуществляет свыше 10 импортеров. На украинские компании группы Wexler («Анвитрейд», «Оптимусойл» и «Терминал ойл») в первом полугодии 2019 года пришлось 35% всего импорта — 342 тысячи из 985,5 тысяч тонн.

Однако альтернатива трубопроводным поставка имеется, пояснил tut.by директор «А-95» Сергей Куюн. «Отчасти это могут быть белорусские НПЗ. Плюс морские поставки. Кроме того, нельзя забывать о железнодорожных поставках из России», — сказал он.

При этом эксперт уверен, что «труба» заработает либо во второй половине августа, когда рынок подсохнет и цены подрастут, либо уже сентябре. «Рынок на пороге сезонного пика потребления, это всегда непросто, тем более что рост рынка ДТ за первое полугодие составил 8,2%», — считает он. К тому же в августе-сентябре на ремонты становятся поочередно два белорусских НПЗ.