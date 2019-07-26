Основателя «Дариды» освободили от ответственности по амнистии за смертельное ДТП 21 26.07.2019, 14:22

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ДТП со смертельным исходом на улице Орловской в Минске с участием Владимира Делендика произошла в прошлом году.

«Что было, то было, с каждым такое может случиться… Обвиняемый нам деньгами помогает, часто звонит», — рассказала tut.by на суде дочь погибшей в ДТП женщины, за которое под суд пошел основатель «Дариды» Владимир Делендик. Его обвинили в нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК Беларуси). Сегодня в суде Центрального района Минска состоялось второе заседание по этому уголовному делу, а не более, чем через час после начала слушаний по нему было принято решение — обвиняемого амнистировали.

Напомним, авария произошла 16 декабря 2018 года, в 9.40, на пересечении улиц Орловской и Нововиленской. 66-летний водитель Jaguar ехал по улице Нововиленской со стороны переулка Червякова и на перекрестке с улицей Орловской совершил столкновение с ехавшим от проспекта Победителей по улице Орловской Volkswagen. После столкновения VW наехал на бордюр, снес светофор и опрокинулся на крышу.

В результате ДТП водитель Volkswagen и 69-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, где последняя вскоре умерла.

Позже выяснилось, что за рулем Jaguar находился основатель «Дариды» Владимир Делендик. К нему была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На первом заседании суда Владимир Делендик заявил, что полностью признает себя виновным и раскаивается с того момента, как произошло ДТП.

— Сто процентов это моя невнимательность. Конечно, я нарушил ПДД, — рассказал о причине ДТП обвиняемый. — Раскаиваюсь, виноват. Я публично принес извинения через прессу, сразу, когда только все случилось. С пострадавшими я поддерживаю отношения. Дочь погибшей, которая была за рулем, говорит, что простила меня, что это так сложились обстоятельства.

По словам Делендика, через пару дней после произошедшего он передал пострадавшей деньги, и она купила новую машину.

— Женщине этой я помогаю и сейчас, перечисляю деньги. Помимо этого, я оплатил причиненный ущерб: скорую, пожарную, вывернутый столб.

Владимир Делендик входит в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси — 2018 по версии издания «Ежедневник».

Среди активов 66-летнего бизнесмена — «Дарида», производство безалкогольных напитков в Минском районе, дистрибьюторская деятельность в Беларуси, России, Литве, Латвии, Эстонии, Казахстане, Азербайджане, Туркменистане, Испании, Марокко.

Дважды (в 2000—2004 гг. и 2004−2008 гг.) «депутат» нижней «палаты» белорусского «парламента», имеет благодарность Лукашенко за активное участие в развитии отечественного спорта и совершенствовании спортивной базы в стране, награжден Почетной грамотой Национального собрания и орденами св. Кирилла Туровского и Креста Ефросиньи Полоцкой, содержал футбольную команду «Дарида».

Пострадавших на первом заседании не было, но присутствовать на суде они хотели, поэтому рассмотрение дела дважды переносили — первый раз по их просьбе, а второй раз из-за болезни обвиняемого.

Сегодня утром суд продолжился: первыми пришли Делендик и его адвокат, а вот пострадавшие задерживались. Когда две женщины — дочери погибшей после ДТП пассажирки VW пришли к залу суда, к ним подсел обвиняемый.

— Лена, ты перекрасилась, блондинкой стала, ну помолодела, да! Как ваши дела, что нового? Куда в отпуск хотите ехать? — начал общаться Владимир Делендик с женщинами, как с хорошими знакомыми. Те беседу поддержали и разговаривали еще минут пятнадцать — до самого начала заседания, даже в зал обе стороны пошли вместе.

Выяснилось, что у погибшей женщины были две дочери — Светлана и Елена. Пострадавшей по делу проходит одна из них — Светлана, она дала показания на заседании, но как произошло ДТП она не видела. Елена, которая во время аварии управляла VW, просто присутствовала в зале, показаний женщина не давала.

— Мне в тот день сестра позвонила из скорой помощи. Сказала, «мы попали в аварию, со мной все хорошо, узнай, как там мама», — вспоминает Светлана. — Я в больницу позвонила, врачи сказали, что мама жива, ей нужна операция, а потом сообщили, что ее уже нет.

Женщина рассказала, что обвиняемый Делендик сразу после аварии просил у них прощения, поддерживал и предлагал свою помощь. Перед Новым годом он передал двум сестрам по 30 тысяч рублей каждой — в счет материального возмещения принесенного морального вреда.

— У меня ребенок инвалид, обвиняемый знает об этом и помогает нам материально и сейчас — периодически деньги перечисляет. Звонит часто — пару раз в месяц, точно, спрашивает, про самочувствие и чем бы он мог помочь, — отметила пострадавшая. — Знаете, авария это такой человеческий фактор, любой человек в такую ситуацию может попасть.

Светлана отметила, не хотела бы чтобы суд наказывал Делендика строго и не заявляла требований о возмещении материальной компенсации морального вреда.

Адвокат обвиняемого заявила ходатайство о том, чтобы ее подзащитного освободили от уголовной ответственности по недавно принятому диктатором закону «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков»: Делендик попадает в категорию подлежащих освобождению как лицо, достигшее общеустановленного пенсионного возраста — ему 66 лет. Прокурор и пострадавшая сторона ходатайство поддержали.

Учитывая все обстоятельства по делу и на основании закона об амнистии, суд Центрального района Минска прекратил уголовное дело по факту ДТП, возбужденное в отношении Владимира Делендика и освободил его от ответственности.

— Вы не думайте, я всю жизнь этим людям буду помогать, не только сейчас, но и через год и через пять лет, — сказал журналистам после заседания Владимир Делендик. — Я и общаюсь с ними напрямую, не через адвоката, потому что это мое дело, моя вина, считаю, здесь посредники не нужны.