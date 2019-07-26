Болгария заменит советские МиГ-29 на американские F-16 23 26.07.2019, 14:33

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Парламент Болгарии преодолел вето президента на покупку самолетов.

Болгарские законодатели преодолели в пятницу президентское вето на соглашение о приобретении у США восьми истребителей Lockheed Martin F-16.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В понедельник президент Румен Радев наложил вето на решения парламента одобрить соглашение на 1,26 миллиарда долларов.

Радев, бывший командующий военно-воздушными силами, заявил, что ожесточенные споры в парламенте в пятницу показали, что условия контракта не были достигнуты и нет общественного согласия для этой покупки.

Черноморское государство стремится заменить старые самолеты советского производства МиГ-29 после 2023 и улучшить соответствие стандартам НАТО.

Постановление об отмене вето приняли в пятницу 128 голосами 240-местного парламента, в котором собрались депутаты правоцентристской партии власти ГЭРБ, два союзника в националистической формации "Объединенные патриоты" и депутаты от оппозиции от Движения за права и свободы.

Против проголосовали социалисты, националистическая партия "Атака" и популистская партия "Воля".

"Вето президента является ненужным и необоснованным", - заявил депутатам Константин Попов, председатель комитета по вопросам парламентской обороны. "Очевидно было доказано, что мотивы совершенно несущественные".

Договор на восемь истребителей F-16 Block 70 станет крупнейшей военной закупкой в посткоммунистической Болгарии.

Она предусматривает самолеты, боеприпасы, оборудование и подготовку пилотов. Шесть одноместных и два двухместных F-16 будут поставлены до 2023 года.