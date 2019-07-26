МКАД хотят сделать платной для грузовиков 3 26.07.2019, 14:43

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В состав платных дорог также войдет также участок автодороги М6/Е28 Минск — Гродно — граница Польши.

«С городом [Минском] рассматриваем вопрос, чтобы в перспективе сделать платной первую кольцевую автодорогу (для большегрузных автомобилей), — заявил Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций. — Сегодня интенсивность первого кольца доходит до 100 тысяч автомобилей в сутки. Движение достаточно сложное, поэтому сейчас будем заниматься этим вопросом. К чему придем, пока не знаю. Основная цель — освободить город от большегрузов». Об этом пишет onliner.by.

«Задача увеличения скорости сообщения стоит и в плане развития общественного транспорта, — дополнил Авраменко. — Здесь потенциал мы видим, в частности, в выделении отдельных полос для наземного транспорта, более продуманном и качественном расписании движения, а также создании максимально выгодных условий для общественного транспорта. Мы должны стремиться к тому, чтобы он был в приоритете и под него создавалась современная инфраструктура. В идеале надо выходить на то, чтобы автобусы двигались точно по расписанию, примерно так, как метро или железнодорожный транспорт. Если мы этого добьемся, получим максимальную загрузку общественного транспорта».

В первую очередь надо создать комфортные условия для пассажиров, а потом планомерно и наиболее выгодные условия для автомобилистов. Речь, в частности, идет о создании сети платных парковок.

«Что касается развития автомобильных дорог, то концепцией предусмотрено создание подсистемы интеллектуальных транспортных систем, стандартов, которые обеспечат срок службы автомобильных дорог не менее чем до 30 лет, применение неразрезных монолитных конструкций при строительстве и реконструкции мостов, обеспечивающих повышение срока их службы до капитального ремонта не менее чем до 50 лет, — заявил министр. — Реализация концепции позволит к 2030 году обеспечить рост грузооборота транспорта в 1,2 раза, пассажирооборота — в 1,4 раза. Экспорт транспортных услуг вырастет в 2,2 раза. Будут внедряться современные информационные технологии, снизится отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду».

Еще один важный момент — реконструкция мостовых сооружений.

После завершения реконструкции в состав платных дорог войдет также участок автодороги М6/Е28 Минск — Гродно — граница Польши (133,338-й км — 196,424-й км). В дальнейшем планируется, что дороги республиканского значения после реконструкции до первой категории тоже будут переводить в разряд платных».