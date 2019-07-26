Ученые раскрыли значение цвета перьев для полета птиц 4 26.07.2019, 14:45

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Неожиданное открытие сделали специалисты бельгийского университета.

Команда исследователей из Университета Гента нашла доказательства того, что птицам, оперение которых темнеет в направлении от тела к концам крыльев, проще летать. Ученые собрали птичьи перья и смонтировали из них несколько муляжей крыльев в натуральную величину. Объектом изучения были относительно крупные птицы, вроде скопы или олуши, склонные подолгу парить в воздухе, не совершая заметных движений крыльями. Тем не менее этим летунам удается держаться вверху и даже набирать высоту за счет восходящих потоков воздуха, пишет «Популярная механика».

Изготовленные «крылья» были помещены в аэродинамическую трубу, нагреты инфракрасным излучением, имитировавшим солнечный свет, а затем — продуты в разных режимах, соответствующих тому, с чем приходится сталкиваться птицам в реальности.

Выяснилось, что разница в температуре оперения белого и черного цветов может достигать девяти градусов. В этой ситуации потемнение оперения в направлении конца крыла способствует возникновению тока воздуха в этом направлении, который, в свою очередь способствует увеличению подъемной силы крыла.

Исследователи планируют продолжить изучение этого эффекта на птицах, надеясь определить, какое увеличение подъемной силы фактически получают птицы от различий в цвете оперения.